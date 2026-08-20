El actor Ernesto Concepción anunció su retiro del elenco del musical Buena Vista Social Club, que llegará al Centro de Bellas Artes de Santurce a partir del próximo 23 de octubre. La decisión, también confirmada por la productora BAS Entertainment, responde a asuntos personales, destaca el comunicado de prensa.

BAS Entertainment agradeció a Concepción, quien daría vida al personaje de “Compay”, su compromiso y profesionalismo durante el proceso, asimismo reiteró su respeto y respaldo al artista, detalla la nota de prensa, que reiteró que hay asuntos “que le impiden al artista participar de la producción, por lo que, de manera conjunta, se determinó que no continuará como parte del proyecto”. Próximamente, dará a conocer quién asumirá su personaje en la producción.

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Ernesto Concepción expresó lo arduo de la decisión, y su interés en trabajar en futuros proyectos. “Ha sido una decisión difícil, porque formar parte de Buena Vista Social Club representaba un gran reto profesional que me motivaba de gran manera para regresar a las tablas. Sin embargo, en este momento debo atender asuntos personales que requieren de mi atención y me impiden asumir el compromiso que una producción de esta magnitud merece. Agradezco profundamente a Ender Vega y a todo el equipo de BAS Entertainment, por la confianza y por permitirme ser parte del proceso. Les deseo el mayor de los éxitos en esta gran puesta en escena y espero poder reencontrarme con ellos muy pronto en nuevos proyectos”.

Por su parte, Ender Vega, productor de BAS Entertainment, destacó: “Ernesto es un artista que admiramos y respetamos profundamente, y entendemos que hay momentos en los que los asuntos personales deben estar primero. Agradecemos su trabajo, su disposición y el compromiso demostrado durante este proceso. Le deseamos lo mejor a él y a su familia y confiamos en que volveremos a coincidir en futuros proyectos”.

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