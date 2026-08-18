Las historias de perseverancia, disciplina y sacrificios cobrarán protagonismo para el público boricua a través del galardonado musical de Broadway “A Chorus Line”, que se presentará en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

El regreso de la pieza teatral, que llega bajo la producción de Raymond Gerena, tendrá funciones a partir del próximo 2 de octubre en la Sala René Marqués del reconocido recinto, a cinco décadas de su estreno en Nueva York.

La premiada obra presenta la historia de 17 bailarines que audicionan para formar parte de un espectáculo. Solo ocho podrán lograrlo. En el proceso, se encaran con frustraciones, el arduo esfuerzo que implica trabajar por sus ilusiones, y la esperanza.

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“Todos hemos esperado ser parte de algo, conseguir algo, y de eso se trata ‘A Chorus Line’”, expresó Gerena durante el encuentro de prensa en el CBA. “Es el musical más complejo porque requiere las tres disciplinas, y es saber actuar, cantar y bailar a la misma vez”, sostuvo el también actor, quien hace más de tres décadas trabajó en este musical en Boston.

Tita Guerrero (“Larry”) y Francis Rosas (“Zack”) forman parte del elenco. Lo completan Ricardo E. Arribas, Nydia Resto Arroyo, Ana Trigo, Jazael Rodríguez, Ivana Méndez Pabón, Josué Jomar Torres, Vin Ramos, Héctor A. Beltrán, Christian Medina, Zuleyka Pagán, Natalia Mejía Lugo, Allison Trinta, Amanda Rodríguez, Nicole Angelis, Sonya Hernández, Javier Iván e Ignacio Torres.

La pieza teatral será en español y atemperada a la actualidad. Uno de los puntos destacados es la participación de Guerrero en un personaje que en el relato original es varón.

Francis Rosas interpretará a “Zack” y Tita Guerrero a “Larry”. ( Suministrada )

“Es la primera vez en la historia de los 50 años de ‘A Chorus Line’ que el personaje de ‘Larry’ es interpretado por una dama”, afirmó con orgullo el productor. La artista, quien dentro de su trayectoria se ha destacado como bailarina y coreógrafa, evocó cuando vio la adaptación cinematográfica en la década de los ochenta.

“Yo vi primero la película antes del musical en Broadway. Yo compré mi VHS”, recordó sobre el formato de video. “Ya cuando empiezo a bailar y a hacer coreografías tuve la oportunidad de verlo en Nueva York en Broadway, así que ser parte de esto, ser ‘Larry’, que por primera vez tengo la oportunidad, porque si no, no iba a guisar si no me daban esa oportunidad (ríe), de verdad para mí es muy emocionante. Yo la vi tres veces en un cine en Bayamón, que yo iba, pagaba mi taquillita y veía la película. Ahí compré el VHS y entonces saben… me imagino, la emoción de estar (en la obra), y sobre todo con estos talentosos jóvenes”. La también presentadora de televisión estableció uno de los valores de la historia para quienes viven aspiraciones por sobresalir en el campo del baile.

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“Cuando yo vi esta película, en Puerto Rico no se hacían audiciones, yo no entendía cuál era el concepto de ir a audicionar para un musical para que te cogieran. Y sí, yo estaba bailando. Primero, nunca pensé que yo podía hacer ‘A Chorus Line’ porque yo no canto”, recordó. “Muchos de estos jóvenes han podido viajar a Nueva York a coger clases, a lo mejor a eso mismo, a audicionar. Es bien importante para la gente que no ha tenido la experiencia, que sí lo han visto en las redes sociales, que sí han oído experiencias de personas que lo han hecho, venir a ver cuál es la preparación para una audición para tú querer hacer el personaje de tu vida”, sostuvo enfática. “Puede ser en la línea, como dicen, en la línea, que no eres principal en un musical, pero nada más estar en el ‘ensemble’ es bien importante. Así que yo creo que eso es lo que nosotros vamos a enseñar, que cada persona que está en un escenario, por más pequeño que sea su personaje, tiene una pasión, tiene una ilusión, tiene un sueño por lograr haciendo eso”.

Francis Rosas destacó la ilusión que le despierta su papel como el exigente director “Zack”. “Para mí es, no tan solo un honor interpretarlo”, dijo sobre el personaje que describió como “insoportable”. “Para mí de verdad que es un honor que Raymond Gerena me considere, porque él sabe que a mí me gusta esto, él sabe que a mí me gusta jugar y me da unos personajes y unos papeles donde me retan y donde, hasta yo mismo me descubro en el escenario, y por siempre voy a estar agradecido”. Al abundar sobre la versatilidad de roles propuestos por el productor a lo largo del tiempo, reiteró su agradecimiento.

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“Desde personajes que dan hasta más gracia, son una locura, hasta personajes un poquito más dramáticos y siempre he querido explorar esa parte. La parte del baile y el canto, honestamente, se las dejo a estos muchachos que los respeto, los admiro y, como bien claro dice Raymond Gerena, es bien difícil uno conocer un actor tan completo que cante, baile, actúe, y de ustedes también voy a aprender mucho”.

La dirección escénica estará a cargo de Ismanuel Rodríguez, y la dirección vocal, de Pedro José. Danny Lugo estará a cargo de la coreografía, mientras que el maestro Rubén Amador dirigirá la orquesta en vivo.

Homenaje a dos grandes

Gerena anunció, además, que la pieza teatral será dedicada a Sara Jarque y a Marian Pabón. “Esta producción se la estamos dedicando a dos personas que son en Puerto Rico las reinas del teatro musical”, resaltó. También expresó que en el vestíbulo se exhibirá memorabilia del Museo de Broadway “desde su estreno, desde que se reunieron los actores a hablar de cómo se podía hacer ‘A Chorus Line’, hasta este elenco del 2026”.

Dentro del elenco se encuentra Ivana Méndez Pabón, hija de Marian Pabón. “Es un honor poder compartir con gente de mi isla, compartir con el talento que tenemos aquí al frente que nos va a guiar”, dijo en conferencia de prensa, quien ha construido una carrera escénica en Nueva York. “Es un honor poder compartir con toda esta gente hermosa que está aquí en esta línea”, agregó. La actriz dará vida a la determinada “Cassie”. A su vez, reveló el apoyo de su madre en sus aspiraciones.

“Ella siempre ha creído en mí. Yo soy la que a veces dudo un poquito. Ella en mí tiene confianza todo el tiempo. Así que cuando me pierdo un poquito la miro a ella y es como ‘ok, ya, conecté, caí en tiempo’”.

Los boletos están a la venta a través de Ticketera y en la boletería del CBA.