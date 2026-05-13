La pieza teatral “La Noche Santa”, un drama sobre el amor y la identidad, subirá a escena en la Sala Experimental Carlos Marichal del Centro de Bellas Artes de Santurce el 12, 13 y 14 de junio. La adaptación rinde homenaje al legado del dramaturgo ponceño Luis Torres Nadal, a 40 años de su fallecimiento.

La obra contará con las actuaciones de las veteranas actrices Linnette Torres y Wanda Sais, y el artista Andrés Waldemar.

El comunicado de prensa detalla que la pieza “cuenta la historia de Nina, una mujer de carácter fuerte y esencia tradicional, y Rebeca, más introspectiva y en constante búsqueda de su identidad, quienes enfrentan el momento más crucial de su relación cuando el pasado, la rutina y el deseo de reinventarse colisionan. La aparición de Ángel, un joven seductor que representa lo inmediato y lo prohibido, desata cuestionamientos profundos sobre el amor y la lealtad”.

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Bajo la producción de Rafie Echevarría y Samuel Echevarría, la obra está dirigida por Doel Ramírez en una adaptación de “La Santa Noche del Sábado”. “Con esta adaptación hacemos historia. La obra fue concebida originalmente para una pareja homosexual masculina, y así se presentó desde su estreno en 1977 con grandes actores de nuestra escena como Marcos Betancourt, Chavito Marrero, Ernesto Concepción y más reciente con Pedro Orlando Torres y Efraín Rosas”, expresó el director Doel Ramírez mediante la nota de prensa. “Hoy, damos un paso más allá al reinterpretarla desde una relación entre dos mujeres, lo que abre nuevas capas emocionales, nuevos conflictos y una lectura contemporánea profundamente necesaria. Además, incorporamos un tercer personaje que altera la dinámica de una forma totalmente distinta. Es una versión que honra el texto, pero lo reinventa con valentía”, agrega a través de la comunicación escrita.

A través de diálogos punzantes, momentos de humor ácido y escenas de profunda vulnerabilidad, “La Noche Santa” explora la soledad, la identidad y las complejidades del amor dentro de la comunidad LGBTIQ+ en Puerto Rico, consolidándose como una propuesta teatral intensa, provocadora y emocionalmente honesta.

Por su parte, el productor Samuel Echevarría destacó la evolución de esta propuesta y expresó que “cuando en 2022 trabajamos esta obra, la respuesta del público y la crítica fue extraordinaria, destacando especialmente su estética y propuesta escénica. En esta nueva puesta asumimos el reto de elevar aún más esa experiencia. Hemos desarrollado una escenografía completamente distinta, más inmersiva, pensada para que el público sienta que entra directamente al mundo íntimo de Nina y Rebeca. Queremos que cada elemento escénico provoque cercanía, tensión y emoción desde el primer momento”.

Los boletos están disponibles a través de Ticketera, TicketCenter y en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce.