El amor por la rama artística ocupa gran relevancia entre sus intereses. Sus pasos comenzaron en la actuación y luego se extendieron a su pasión por la música.

A sus 15 años, el actor puertorriqueño Noé Saldaña cuenta con experiencias que le confirman el peso de estas disciplinas para ir delineando su enfoque. Una de ellas es su personaje “Nico” en la pieza teatral “Mi isla en sueños”, que subirá a escena del 17 al 19 de abril en el Teatro Francisco Arriví, como parte del Festival de Teatro Puertorriqueño 2026 del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP).

“Es un niño inteligente que le encanta todo, le encanta la música, le encanta cantar y está en un momento donde él no tiene la habilidad de soñar. Básicamente, la obra trata de él recuperando sus sueños”, detalló el estudiante sobre la obra escrita y dirigida por la compañía puertorriqueña independiente Y No Había Luz.

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Bajo la dirección de Julio Morales, “Mi isla en sueños” presenta la historia de un niño que, acompañado por la estrella del alba, inicia un recorrido para recuperar su capacidad de soñar. Dentro de su proceso descubre que comparte con otros el anhelo de una isla renovada. El elenco está compuesto por Yari Helfeld, Pedro I. Bonilla, Francisco Iglesias, Daniel Feliciano, Denisse Casiano, Amanda Benítez, Rafael Quirós, Adrián Siaca y Ariana Nieves, junto con jóvenes del proyecto Casa Kai.

La pieza se presenta del 17 al 19 de abril en el Teatro Francisco Arriví de Santurce. ( Xavier Araújo )

“Tiene que ver mucho con la identidad puertorriqueña en el sentido de que hay mucha representación del amor a nuestra isla. Habla un poquito del simbolismo con el huracán María y lo que pasó”, adelantó sobre el proyecto producido por la entidad sin fines de lucro Arte y Maña, y cuyos elementos teatrales, máscaras y títeres fueron creados por Y No Había Luz.

“También se habla del estado en el cual estamos ahora mismo en el mundo y qué podemos hacer para mejorar y cómo podemos vivir en paz y, simplemente, ser felices con nuestra isla. Mi meta como actor en esta obra es poder despertar al niño interior en muchos de los padres y adultos que vayan a ver esta obra”.

La pieza, que integra música en vivo, cuenta con la colaboración del Coro de Niños de San Juan.

La oportunidad de repetir como protagonista y vivir la emoción de los aplausos es otro asunto que celebra, luego del debut de la obra el año pasado en la sala René Marqués del Centro de Bellas Artes de Santurce. Y No Había Luz, compañía con la que desde los 11 años ha labrado su educación en la actuación, fue la que le hizo el acercamiento.

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“Me dijeron si quería ser protagonista de esta obra. Yo al principio estaba como un poquito nervioso porque me había alejado del teatro por un tiempo”, confesó sobre la breve pausa que tomó para centrarse en aprender a tocar la guitarra. “Pero me dije ‘me voy a dar la oportunidad y voy a regresar’ ”, rememoró sobre la oportunidad.

“Esa primera vez en Bellas Artes fue bien nítido. Me encantó poder estar ahí frente a toda esa gente y dar el show, y también escuchar a los niños del Coro de San Juan, fue también ‘supercool’, tienen mucho talento. Pero en resumen, esa primera vez yo diría que fue bien divertido, pero ahora va a estar mucho mejor”, destacó al hacer referencia a las variaciones en el montaje. “Poco a poco estoy volviendo al mundo del teatro y estoy feliz que se me dio, porque quiero hacer un buen trabajo y quiero que la gente me vea y que diga ‘sabe actuar’ ”.

Si bien a los 9 años comenzó con experiencias en anuncios y obras de teatro, Y No Había Luz le ha provisto mayor formación en la disciplina actoral.

“Mis papás me dijeron para ir a sus talleres de teatro y yo al principio tenía un poquito de miedo porque pensé que los niños ahí iban a ser más grandes y yo iba a ser el más chiquito. Pero fui y fue me encantó”, afirmó con entusiasmo.

El también estudiante de la Escuela Especializada en Bellas Artes Pablo Casals, en Bayamón, reiteró su compromiso en tener un máximo aprovechamiento académico en este plantel.

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“Sigo tocando la guitarra. Yo diría que lo principal mío es la música más que el teatro”, afirmó. “Pero no me quiero cerrar la oportunidad de estar en muchas obras o seguir haciendo cine y otras actuaciones porque cuando tú sabes hacer muchas cosas se te abren muchas puertas. Mis planes son perseverar en todo tipo de arte. Quiero escribir mis propias obras. Tengo ya mi música escrita y tengo algunos discos ya grabados con la música. Quiero hacer shows. Yo quisiera hasta bailar, que no es mi mayor fuerte en las artes que tengo, pero comoquiera quisiera aprenderlo porque hacer arte es bello”.

Los boletos para “Mi isla en sueños” y las demás obras del Festival de Teatro Puertorriqueño 2026 están disponibles a través de Boletera.net.