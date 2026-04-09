El diagnóstico de cualquier demencia suele alterar la rutina de quien la sufre y de aquellos encargados de su cuidado. Durante el proceso, es típico que las confusiones tiendan a asomar en el paciente.

El reconocido actor René Monclova será el encargado de darle vida a “Andrés” en la galardonada pieza teatral “El padre”, del dramaturgo francés Florian Zeller, desde la perspectiva de un paciente con Alzheimer. La puesta en escena tendrá funciones este 10 y 11 de abril en el Centro de Bellas Artes de Caguas, y el 24, 25 y 26 de abril en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

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“Cuando la empezamos a leer, todo el mundo, desde el equipo técnico hasta los actores, tenían una experiencia con la enfermedad, con la demencia senil. Todos podían hablar de un familiar, un abuelo, un hermano, alguien que tuvieron que cuidar, alguien que desgastó su momento porque el cuidador es el más que sufre porque el paciente no se acuerda de lo que perdió. El cuidador tiene que estar en alerta todo el tiempo. Tiene que dejar de trabajar. Tiene que dejar su vida familiar, y en ese sentido, es una obra que nos era común a todos”, reveló dentro de la dinámica de preparase para el papel.

“Siendo un país en que casi la mitad de nuestro demográfico poblacional es envejeciente, es gente mayor, si no la mitad, creí que era pertinente y que le hablaba a mucha gente”, agregó el experimentado actor, no solo conocido por su trayectoria en el drama, sino también por personajes de comedia y su labor en el programa “Raymond y sus amigos” (Telemundo).

Dirigida por Israel Lugo, el elenco también cuenta con Ernesto Concepción, Isel Rodríguez, Eunice Jiménez, Camila Monclova y Félix Monclova. Producida por En-Pareja-2, y titulada originalmente “Le Père”, la traducción al español es de Fernando Masllorens y Federico González del Pino.

La puesta en escena presenta a “Andrés”, un hombre de 76 años con Alzheimer y la confusión, la incertidumbre y la desorientación del protagonista desde su mirada. La historia también aborda las complejidades de las relaciones familiares y la pérdida de identidad, entre otros temas. Al hablar de la trama, Monclova abunda sobre uno de los aspectos que lo conmueve de su personaje.

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“Es la fragilidad humana, que creemos que somos, creemos que tenemos, creemos que nos vamos a comer el mundo y que esto no me va a tocar a mí, pero nos va a tocar a todos. Y realmente, intentar prevalecer en quien fui es un error que cometemos todos los seres humanos”, sostuvo dentro de su reflexión. “Hay que aceptar lo que viene y hacerlo con la misma alegría que aceptaste todas las facetas de la vida, los espacios de la vida que no conocías mientras ibas creciendo. Te llegó esto, sobrellevarlo con alegría”.

Comparten en escena

Sus hijos Camila Monclova (“Laura”) y Félix Monclova (“El Hombre”) lo acompañan en escena. La actriz habló sobre la interacción que apropia con el protagonista. “Dentro de la confusión de ‘Andrés’, nunca sabemos realmente si los cuidadores que él está viendo son los cuidadores que dicen ser. Es una cuidadora que a su vez la confunde con su otra hija porque como que le cae bien, así que dentro de todo a mí me tocan las partes más divertidas de la obra. Son las partes en las que, aunque él no está lúcido, está como de buen humor, en un estado como más juguetón”.

Félix Monclova se expresó sobre el rol al que le da vida en la obra. “Es como la encarnación de todos los hombres que él (‘Andrés’) recuerda durante la obra, y entonces se va transformando y va jugando con la temporalidad. El público tiene que ir armando, y estar abierto a la interpretación de quién es este tipo que está en escena, quién es el que estamos viendo. ¿Es el marido actual de ‘Ana’? ¿Es el marido anterior? ¿Es el enfermero? ¿Es un cuidador?”, adelantó dentro de la trama. “Tiene ese juego, y para mí como actor también hemos tenido que ir descubriendo quién es quién, porque no se especifica”. El actor también expuso que dentro del giro dramático, hay momentos que invitan a reír.

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“El personaje de Andrés es divertido. No es un melodrama. La obra es muy divertida dentro de todo”, dijo. Camila coincidió en su apreciación. “Es dramática por lo que está sucediendo, que hay un personaje deteriorándose y el proceso de la hija que lo está cuidando, que lo está viendo en ese proceso de deterioro, y ver como también eso afecta sus relaciones personales y su vida. Pero incluso en las discusiones de padre e hija hay momentos muy graciosos”.

Apoyan fundación

Los artistas revelaron que se estableció una alianza con la fundación De Frente al Alzheimer Inc., entidad respaldada por el cantante Víctor Manuelle. Se donará una parte de la venta de boletos a la organización. Además, en cada función habrá una mesa informativa para los interesados en conocer más sobre la labor de la fundación y los tipos de ayuda.

Por otro lado, las funciones estarán dedicadas al actor Efraín López Neris, quien atraviesa por una condición de demencia senil, y a Elsie Moreau, quien padece de Alzheimer. “A la gente querida no se olvida”, dijo René Monclova, y se expresó con relación a López Neris. “Para que por lo menos, en algún resquicio de su mente, sepa que todavía pensamos en él y que lo queremos mucho. Y para la gente que queda, que son sus hijos, es un homenaje en vida a Efraín”.

Esperó varios años

La propuesta de darle vida a un personaje con demencia basado en la conocida obra, llegó a René Monclova a principios de 2020 por parte del director Dean Zayas en uno de los recesos como invitado al programa “Estudio actoral”. “Al otro día me envió el texto en francés y en inglés. La semana después empieza la pandemia. Estamos todos encerrados y en ese encierro yo me dedico, para no volverme loco entre otras cosas y no salir a la calle a morirme y contagiarme, a trabajar la obra. Y empecé a traducirla con mi escaso francés y gracias al internet, y con mi rudimentario inglés también. La traduje, se la envié. A él le pareció bien, la aprobó. Conversamos un par de detalles y un año y pico después, muere”.

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Pero el compromiso de cumplir con la aspiración del fallecido director prevaleció. Con el paso del tiempo, hubo varios intentos fallidos por materializar la puesta en escena, hasta este año, en que lo logró con la complicidad de la pareja compuesta por Carlos Esteban Fonseca y Sofía de la Cruz. “Identificaron dónde estaban los derechos y cuánto costaban y dónde se podían conseguir. Y ahí empezó todo”, reveló sobre la historia que, además, Anthony Hopkins protagonizó para el cine (2020), y con la que ganó un premio Oscar. “Y yo dije, ‘vamos a hacerla, pero ya que ustedes han tenido ese gesto de amor para conmigo, yo no los voy a dejar que corran esta aventura solos. Si me dejan, yo me inserto y corremos el riesgo juntos’”, reveló el también productor de la obra.

Los boletos de la producción teatral “El Padre” están disponibles a través de Ticketera.