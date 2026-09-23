A 11 años de su debut original, Mikephillippe Oliveros y Lourdes Quiñones, de Teatro Breve, están listos para llevar humor, fantasía y crítica social con la comedia medieval “Santurcia”, que regresa al escenario boricua en el teatro El Shorty en Santurce.

Oliveros compartió su entusiasmo por llevar a las tablas la pieza que dirigió y escribió en 2015, la cual traslada las tensiones de la Ciudad de los Cangrejos al reino de “Santurcia”, un territorio que enfrenta disputas con “Guaynábelot” —la versión medieval de Guaynabo— por dilemas familiares, en un choque donde el drama de las series de fantasía se encuentra con la picardía de la sátira política y la perspicacia de este musical.

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JC Martínez da vida al príncipe Leonardo Smith e Isel Rodríguez a la Reina de Guaynábelot. ( Suministrada )

“Esta obra nosotros ya la habíamos montado en el 2015 y para ese momento sufrimos una sequía como la que hemos sufrido en estos últimos meses. Cuando surgió lo de la sequía se nos ocurrió hacer una obra que tuviese que ver con el tema y, como también estaba de moda la serie ‘Game of Thrones’ de HBO, dijimos: ‘Estaría brutal crear este mundo medieval, pero traerlo al Puerto Rico en el que estamos viviendo’”, explicó Oliveros en entrevista telefónica con Primera Hora.

El dramaturgo compartió que cuando le llevó la idea por primera vez a sus colegas del taller colectivo que fundaron en el 2006, ninguno se negó a empezar a buscar pelucas y vestidos de época para convertir la ocurrencia en realidad.

“Nos bregó a muchos de nosotros que tuvimos la oportunidad de estudiar en la Universidad de Puerto Rico, en el Departamento de Drama, donde hicimos nuestra parte en el Teatro Rodante y trabajábamos obras del Siglo de Oro. Así que desempolvamos un poquito esos dotes histriónicos y nos jayamos un montón haciendo la obra. Nos sentimos bien contentos de poder presentarla de nuevo”, manifestó sobre la comedia que vuelve a sala en medio de la celebración del 20 aniversario del colectivo teatral.

Las funciones son de jueves a sábado a las 8:00 p.m. y domingos a las 6:00 p.m. ( Suministrada )

Por su parte, Quiñones, quien reasume el papel de la “Princesa Leticia”, confesó tener emociones encontradas por el matiz agridulce que representa la vigencia del libreto frente al contexto actual del país.

“Se vuelve un poco frustrante que todavía el tema esté vigente. Pero, a la misma vez es bonito porque es una coincidencia pertinente para el público”, reflexiona la actriz, quien asegura que más allá de montar el vacilón, la producción busca invitar a imaginar un mejor porvenir.

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“Esto es un recordatorio de que algo tenemos que hacer, porque en 10 años un niño nace y ya es preadolescente; nosotros deberíamos haber evolucionado un poco, y a través de la comedia podemos denunciar estas crisis eternas de nuestro país”, manifestó.

Conexión directa y un público renovado

Oliveros destacó que una de las particularidades del regreso de “Santurcia” reside en su estrategia promocional: decidió alejarse del ecosistema puramente digital y retomar la tradición de enviar juglares e intérpretes caracterizados en persona a distintos medios y espacios públicos.

“En aquel momento, eso fue algo que a todo el mundo le llamó un montón la atención y se lo disfrutaron, porque no es normal que se promocione de esa manera. Normalmente haces un post en redes sociales, le pones sponsored ads, o pones un anuncio en televisión o un billboard. Aquí el contacto humano hace una diferencia, crea una expectativa y una sorpresa a la gente que está en una oficina trabajando”, sostuvo el actor. “Después de 11 años, cuando la tecnología, la falta de contacto humano e incluso la inteligencia artificial han cogido un auge mucho más grande, la respuesta de la gente al recibir este tipo de promoción es mucho mayor”, apuntaló.

El director también expresó que “Santurcia” estará expuesta a una nueva generación de espectadores que conocerá de cerca uno de los proyectos más emblemáticos en la trayectoria de Teatro Breve.

“Cuando montamos ‘Santurcia’ por primera vez, mucha gente vino dos y tres veces a verla; todavía nos hablan del fenómeno que fue. Incluso se refieren a Santurce como ‘Santurcia’ y a Guaynabo como ‘Guaynábelot’. Adoptaron toda la jerga de la obra, y eso no suele pasar mucho, sobre todo en el teatro en Puerto Rico. El hecho de que la vayamos a presentar de nuevo va a ayudar a que la pieza se acomode como un clásico de la comedia teatral puertorriqueña, y eso me emociona mucho”, expresó.

El montaje reúne a un nutrido elenco que integra a figuras como Lucienne Hernández, Isel Rodríguez, JC Martínez, Luis Gonzaga, Marisé “Tata” Álvarez, Melissa Rodríguez, Esteban Ruiz, Israel Lugo y Adrián Borges, complementado con la música original del cantautor Juan Pablo Díaz.

“Santurcia” sube a escena desde el 24 de septiembre en El Shorty, en Santurce, con funciones de jueves a sábado a las 8:00 p.m. y domingos a las 6:00 p.m. Los boletos están disponibles en www.teatrobreve.com.