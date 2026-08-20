El musical de rock “Tick, Tick… Boom!”, de Jonathan Larson, subirá a escena desde el próximo 4 de septiembre en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

¿Qué pasa cuando el reloj comienza a correr... y tus sueños aún no se han hecho realidad? Tick, Tick... Boom! Del creador de “Rent”, la historia explora la pasión, el miedo al fracaso y la lucha por perseguir los sueños antes de que el tiempo se agote, detalla el comunicado de prensa.

El público será parte del viaje de un joven compositor que enfrenta decisiones que cambiarán su vida para siempre. La emotiva historia “celebra a quienes se atreven a crear, amar y seguir adelante, aun cuando el reloj no deja de correr”.

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El musical está encabezado por Gustavo Rosa en el papel de Jon, junto a Yarel Padilla, como Michael, y Melanie Marantes, como Susan. Los acompaña un “ensamble” compuesto por Alejandra Reyes, Brian Márquez, Kimberly Torres y Ian Cortina.

La dirección escénica está a cargo de Miguel Rosa-López, con Michelle Brava en la dirección vocal, Juan Carlos Rodríguez en la dirección musical y Michelle Alves en la coreografía. La producción está a cargo de Clara Aponte, para Encanto Productions LLC.

Las taquillas están disponibles a través de Ticketera, Ticket Center y en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce.