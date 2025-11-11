La oportunidad de juntarse en un escenario teatral por primera vez es uno de los aspectos que celebran los actores Herbert Cruz y José Carlos “JC” Martínez como parte de su participación en la comedia “Un cuarto pa la chilla”.

La admiración mutua salió a relucir espontáneamente durante la entrevista para la puesta en escena que se presentará el 22 de noviembre a las 8:30 de la noche en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

“Es maravilloso trabajar con un compañero a quien uno conoce y admira. En mi caso, me encanta. Es la primera vez que voy a trabajar con JC, aunque lo vengo viendo hace tiempo en el programa (‘Raymond y sus amigos’). Respeto mucho su trabajo. Me encanta”, afirmó con entusiasmo Herbert Cruz. “Me alegro muchísimo por el éxito que está teniendo. Ya tuvimos una primera lectura. Ya empezamos los ensayos esta semana. La dinámica es buenísima”.

A su vez, JC reveló sentirse complacido de trabajar con un artista cuya carrera sigue hace un tiempo.

“Es un honor grandísimo”, dijo sobre la oportunidad en la puesta teatral que incluye a Ivonne Arriaga, Jasond Calderón, Mónica Pastrana, Carlos Vega y Lizmarie Quintana en el elenco.

“Para mí ha sido un privilegio bien grande que me hayan considerado para la pieza, y mucho más en una comedia, que es algo que me disfruto mucho”, afirmó. “Todos son demasiado graciosos. La gente se va a poder disfrutar mucho la pieza. Desde la lectura ya se sentía eso, esa química, ese ritmo de comedia que es de verdad supernecesario”.

De paso, habló sobre su personaje, “Flipper”, en la pieza escrita y dirigida por Miguel Morales.

“Estoy alquilando un cuarto en este edificio. Tengo problemas para alquilarlo porque no encuentro a quién alquilárselo. He tenido pasados inquilinos que no son muy buenos y no se me alquila y a manera de ‘marketing’ y de hacerlo que llame la atención, pues me da con poner un anuncio en el periódico que se llama ‘se alquila un cuarto para la chilla’...”.

La obra "Un cuarto pa’ la chilla” se presentará el sábado, 22 de noviembre de 2025, en el Centro de Bellas Artes de Caguas. ( Suministrada )

Y ante la peculiar propuesta, los interesados comienzan a aparecer.

“Llegan estos tres caballeros a alquilar esta habitación precisamente para eso, para la chilla, pero resulta que como en Puerto Rico los apartamentos están a un costo quizás bastante elevado, que no pueden pagar ninguno de ellos, deciden alquilarlo entre los tres. Ahí deciden dividirse los días”, detalló sobre lo que da paso a “los enredos”.

Herbert habló sobre su personaje, “Alberto”.

“Él es banquero de profesión, un tipo muy comedido, muy correcto, muy mesurado hasta cierto punto. Está un poco frustrado con su relación porque están teniendo un problema serio de incompatibilidad”, adelantó el talento de “Alexandra a las 12” antes de agregar que su personaje no entiende por qué su pareja “se queja tanto”.

De paso, resaltó su complacencia en repetir una dinámica de pareja con la actriz Ivonne Arriaga. “Una de las cosas que quizás más me gusta es que la persona que tengo de compañera, que hace de mi esposa, es Ivonne Arriaga. Estudiamos juntos en la universidad y es la que ha sido como que mi pareja en el teatro casi siempre en los shows”, repasó. “Tenemos una química buenísima, aparte de la gran amistad que tenemos de muchos años”.

Por otro lado, Herbert resaltó la dinámica que sigue la pieza para presentar una historia de malentendidos.

“Es sumamente graciosa, con una agilidad que requiere de parte de los actores para lograr el cometido. Ese ritmo es bien necesario. Es un elencazo, muy bueno. Estoy bien confiado y feliz”.

Producida por Tony Mojena Entertainment, el diseño de escenografía estuvo a cargo de José Manuel Díaz, mientras que el diseño de luces recayó en José Luis Báez Pancorbo.

JC Martínez destacó que dentro del humor, hay espacio para ciertas reflexiones.

“Las infidelidades ocurren por miles de razones, pero muchas veces es por falta de comunicación o por no dejar saber cosas que se está sintiendo, pero quizás la otra persona también lo está sintiendo, pero por miedo a comunicarlo es que suceden todos estos revoluses”, analizó. “Para mí es un mensaje de cuán importante es la comunicación dentro de cada pareja”.

Herbert Cruz sugirió al público a separar un tiempo para ir a la pieza dirigida solo para adultos y apostar a la risa.

“Siempre es bueno reír. Es la válvula de escape perfecta en estos tiempos. Los invito a que vayan, se rían y disfruten de todos los enredos que van a estar pasando”.

Los boletos están a la venta a través de Ticketcenter.