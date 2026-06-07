La sexta edición del True Colors Fest 2026 comenzará este miércoles, 10 de junio, con el evento “Arte con Orgullo”, una selección de artistas plásticos del patio se unirán para exponer sus mejores piezas de artes como preámbulo del festival.

Esta exposición de pintura y cerámica se llevará a cabo del 10 al 13 de junio de 2026 de 5 pm hasta las 8 de la noche, y finaliza el domingo 14 de junio de 2 pm a 5 pm en el histórico Ateneo Puertorriqueño, detalla el comunicado de prensa.

En esta edición de “Arte con Orgullo”, el público tendrá la oportunidad de apreciar el talento y la sensibilidad creativa de destacados artistas como: Eduardo Texidor, Rubén Rolando, Cacheila Soto, Luis Iborra, José Ángel Quiñones, Griselle Soto Vélez, Verónica Isttar, Mireidi Méndez Falcón.

La entrada para “Arte con Orgullo” es libre de costo.

True Colors Fest 2026 es un festival que continúa consolidándose como una de las plataformas culturales más importantes para la visibilidad, celebración y evolución del arte diverso en Puerto Rico.