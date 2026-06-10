Como parte de la celebración del True Colors Fest 2026, llega a la isla la obra “Vestido de Mujer”, “La Leyenda de Georgia McBride” de Matthew López, una historia divertida y conmovedora sobre la transformación personal y el poder liberador del arte y la autenticidad. La obra se presentará del 16 al 19 de julio en la Sala Experimental del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré.

Bajo la producción de Corillo Eventos Inc., se trata de una comedia teatral que narra la historia de Casey, un joven artista que lucha por sostener su carrera como imitador de Elvis Presley en una barra de mala muerte. El público ha dejado de interesarse en su espectáculo. Casey y su esposa Jo están teniendo problemas económicos y justo en medio de esta situación descubren que ella está embarazada, detalla el comunicado de prensa.

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Todo cambia cuando la dueña del bar, en busca de atraer más clientela decide reemplazar los shows de Elvis por un espectáculo de drag. Una noche, una de las “dragas” no puede salir al escenario, y Casey decide actuar en su lugar; vestido, peluca, maquillaje y tacones incluidos. Su vida da un giro inesperado y descubre en el transformismo una inesperada oportunidad que lo llevará a replantear su identidad, sus talentos y su propósito.

Esta producción cuenta con la dirección y diseño de producción de José Manuel Díaz-Soto. El elenco estará compuesto por Eddie Noel Rodríguez, Wanda Sais, Linnette Torres y Jorge Armando Rivera. El proyecto además contará con la participación especial del reconocido ícono del transformismo puertorriqueño Félix Chevremont en su regreso a los escenarios teatrales.

Los boletos están disponibles en TicketCenter.