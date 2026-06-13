La comedia “Men and the City – Se nos Casa el Padre Soltero”, que ha puesto gozar a los fanáticos con la inesperada boda de Pedro, tendrá una función especial el próximo 21 de junio, el Día de los Padres, a las 3:00 pm en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce, informó TM Entertainment.

El corillo de “Raymond y sus amigos” (Telemundo) vuelve a las tablas este próximo fin de semana con la puesta en escena que narra la historia del padre soltero, quien se ha dedicado a criar sus hijos, pero busca a darle una nueva oportunidad al amor, decisión que destará malentendidos, planes absurdos y situaciones inesperadas que pondrán a prueba a toda la familia.

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El elenco está encabezado por Raymond Arrieta como Carlos, junto a René Monclova (Mauricio), Jorge Castro (Sammy), JC Martínez (Pedro “Padre Soltero”), Mónica Pastrana (Betty), JoeAlis Filipeti (Linda), Jasond Calderón (Tommy), Sara Jarque (Fanny) y Miguel Morales (Larry), quien además es el libretista y tiene a cargo la dirección escénica.

Tras el éxito y lleno total del pasado fin de semana, la función del Día de los Padres se suma a las presentaciones de este fin de semana y del sábado 20 de junio a las 7:00 p.m.

Debido a que estas son las funciones finales y coincidiendo con la alta demanda, se recomienda adquirir los boletos con anticipación.

Disponibles en Ticketcenter y en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce.