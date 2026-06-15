Trabajar en un proyecto con intérpretes que admira hace tiempo ha sido una de las experiencias de mayor trascendencia para el cantautor puertorriqueño Christian Pagán en su EP “Del otro lado”. La producción discográfica no solo enaltece su amor por el género del rock en español, sino que también cuenta con la complicidad de colaboradores que han figurado como inspiración a lo largo de su trayectoria.

“Este disco es como cerrar un círculo de una etapa en donde tuve mucho peso a nivel creativo y musical”, mencionó el artista y explicó la razón para el título. “Ahora verlo desde el otro lado y componer y compartir el mismo estudio, compartir arte con estos artistas que he admirado y sigo admirando, diría que ‘Del otro lado’ es el nombre que define 100% este proyecto”.

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Pedro Capó, Black Guayaba, Vivanativa y Gustavo Laureano, figuras de gran relevancia en el género del rock en español en Puerto Rico, tienen destaque en la producción de seis temas, de los que Christian interpreta dos en solitario.

“El proceso creativo me lo disfruté demasiado, como fanático de cada artista con quien colaboré, respetando el sonido de cada banda o de cada artista, pero a la misma vez me sentía superrealizado al tener la oportunidad de poner mi esencia en ese sonido. Era una mezcla de emociones, pero todas positivas”.

El rock fue su primer amor musical en la adolescencia. ( Xavier Araújo )

La música pop y la balada han sido géneros en los que se ha dado a conocer, pero es el rock en español el que lo conquistó desde sus días de escuela.

“El primer disco que me regaló mi mamá, físico, fue un disco de Juanes, que viene también de su esquina rockera”, recordó sobre el cantautor colombiano. “Y yo recuerdo escuchar esos solos de la guitarra de ese álbum, además de lo que es Maná y Enanitos Verdes, La Secta. Toda esa escena del rock en español me lleva a acordarme de cuando yo escuchaba la radio, me lleva a ese momento de... como de rebeldía un poco, porque después también empecé a definir mi gusto por el género de rock en inglés y amplié un poco más mi gusto musical a mis 16, 15 años”.

Sus primeros pasos a nivel profesional fueron por esta corriente musical, previo a ganar en “Idol Puerto Rico” en 2011.

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“Antes de entrar en la industria del pop, que también es un género que me define, tenía mi banda de rock en español, con músicos originales. Ahí fue que empecé a escribir mis temas. Ese lado rockero siempre estuvo haciéndome ruido”, reiteró con ilusión el artista, quien toca la guitarra. “Pero no es hasta ahora cuando la madurez musical o todo se alineó para que esto pudiera ocurrir. Sin duda alguna fue un efecto dominó de lo que ha sido mi trayectoria también, que he tenido la oportunidad de conocer los colegas con quienes estoy colaborando”.

La canción “Yo no”, con Black Guayaba, la lanzó en mayo como adelanto del nuevo EP. El corte promocional es “Femme Fatale”, compuesto por Pedro Capó y Rafael Esparza Ruiz.

“Me encantaba el concepto, el poder experimentar con un tipo de fantasía en donde tú quieres enamorar a una persona, pero no habla el mismo idioma, y entonces ese juego de palabras, más lo rockero que tiene la esencia, todo fue evolucionando a lo que es ‘Femme Fatale’, y creo que es el tema más divertido que tiene el EP”, afirmó el intérprete, quien el próximo 28 de junio presentará el tema ‘Yo no’ junto con Black Guayaba durante el “TLTN 2026”, de SER de Puerto Rico, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Precisamente, la oportunidad de presentar los temas en vivo lo llena de entusiasmo. El 15 de agosto cantará durante el festival Plazoleta On Stage, en el Centro de Bellas Artes de Humacao. La lista de artistas incluye a Circo, Los Rivera Destino y Vivanativa, entre otros. “Voy a tener la oportunidad de presentar el nuevo EP”, anunció.

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Está acostumbrado

El cantante reveló que una de las sugerencias que ha escuchado con frecuencia a lo largo de su carrera musical es la de dedicarse a la música urbana, lo que asume con receptividad.

“Mucha gente cercana a veces, desde la esquina positiva, me dicen como que ‘mira, este es el género que está pegao, tienes que hacer esto para que pegue, tienes que hacer una canción de reguetón’ ”, repasó dentro de sus vivencias. “Y a mí, aunque me encanta el reguetón y he experimentado algunos sonidos, yo no me defino con interpretar el género. Es un género que respeto y me encanta, y si en algún momento hay que hacer alguna colaboración se hace y se mantiene esa esencia, pero no me representa”, reiteró.

El amor por la faceta actoral sigue presente. El año pasado formó parte del musical teatral “Rock of Ages”, que se presentó en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

“Me encantó, porque era un género que me encanta tanto, pero a la misma vez me retó y fue una dinámica bien bonita participar”, dijo quien también trabajó en la serie “Guerra de ídolos”, que se filmó en 2016 y 2017, y adelantó que trabaja “en hacer otro musical bien pronto que también va por ese género de la esquina del rock”.