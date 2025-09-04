Madrid. La actriz española Antonia San Juan anunció este jueves que tiene cáncer y se retira de los escenarios temporalmente para curarse: “Confío plenamente en la ciencia”, añadió en un vídeo publicado en redes sociales.

La intérprete, nacida en 1961, explicó que se alejará de los escenarios para centrarse en el tratamiento. “Cuando analicen la biopsia, me dirán qué tipo de cáncer es y si tiene solución. Yo confío plenamente en la ciencia y ahora lo que me toca es seguir el tratamiento que me pongan”, dijo.

Conocida por sus trabajos en ‘Todo sobre mi madre’, del cineasta español Pedro Almodóvar (1999), o en la serie de televisión ‘La que se avecina", explicó que siempre ha tenido faringitis crónica: “Este año he suspendido funciones por esa causa, hasta que el otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales”.

“Me mandó al otorrino, me ha hecho pruebas, un TAC, me han hecho de todo. Me hicieron una biopsia y ya me han dado el medio diagnóstico: tengo cáncer”, resumió.

La actriz concluye diciendo que su vida “ha sido y es bonita” y que no le gusta quejarse ni que la gente le tenga compasión: “Solamente quiero dar las gracias a los que están ahí. Si ven que no estoy activa... pues bueno, es que estoy enferma. Gracias a todos y voy a hacer todo lo posible por curarme. Un abrazo. Gracias”.