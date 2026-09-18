Adamari López decidió tomar medidas luego de convertirse nuevamente en víctima de contenido manipulado mediante inteligencia artificial, esta vez con videos en los que su imagen y su voz fueron utilizadas para atribuirle declaraciones y acciones que nunca realizó.

La presentadora puertorriqueña había denunciado recientemente en sus redes sociales la circulación de videos falsos en los que aparentaba hacer unas polémicas declaraciones relacionadas con agentes federales de inmigración y una supuesta empleada doméstica.

La situación provocó que la conductora de Desiguales (Univision) saliera públicamente a aclarar que el contenido no correspondía a hechos reales.

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“Quiero ser muy clara, estos videos no son reales y estas palabras y acciones no son mías y nunca han ocurrido ni en mi hogar ni de mi parte”, afirmó entonces López, quien también pidió a sus seguidores que no compartieran este tipo de material sin antes comprobar su procedencia.

Ahora, la actriz y presentadora reveló que no pretende quedarse de brazos cruzados ante el uso de su imagen.

Durante el episodio de este jueves de su programa Ada y Chiqui de show, disponible en YouTube, López explicó que contempla recurrir a las autoridades para intentar identificar a las personas responsables de producir y distribuir el contenido.

La presentadora señaló que ya comenzó a orientarse sobre las alternativas que tendría disponibles y que incluso buscaría contactar a una persona que trabaja con el FBI para conocer cómo proceder.

“Todo esto tiene una posible solución y pienso que es algo que voy a hacer”, expresó López.

Según explicó, su intención es utilizar herramientas tecnológicas que permitan rastrear el origen del contenido y obtener información que pueda ayudar a identificar a quienes estuvieron detrás de su creación.

López reconoció que emprender este proceso podría representar un gasto para ella, pero aseguró que está dispuesta a asumirlo ante la gravedad de lo ocurrido.

“Obviamente me costará mi dinero, pero lo trataremos de hacer”, manifestó.

Ya había acudido al FBI por otro delito cibernético

La presentadora también recordó que esta no sería la primera vez que tiene contacto con autoridades federales a raíz de un delito relacionado con tecnología.

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Aunque evitó ofrecer todos los detalles del caso, contó que hace varios años agentes del FBI acudieron a su computadora para investigar una situación relacionada con un supuesto intento de extorsión.

Según relató, una persona habría intentado obtener dinero a cambio de unas fotografías íntimas de otra persona.

López aseguró que la investigación permitió identificar al responsable mediante información tecnológica y que posteriormente esa persona fue arrestada.

“Se logró descubrir quién era la persona y pudieron meterla presa, porque encontraron la dirección IP y encontraron de dónde salió exactamente esa información”, relató.

A partir de esa experiencia, López considera que también existen mecanismos que podrían ayudar a determinar quién está detrás de los videos que utilizan actualmente su imagen y su voz sin autorización.

Más allá de su caso particular, López expresó preocupación por el uso que algunas personas están haciendo de las herramientas de inteligencia artificial para crear contenidos que aparentan ser reales.

La presentadora considera que este tipo de material puede provocar consecuencias importantes cuando se utiliza para atribuirle a una persona declaraciones, comportamientos o situaciones que nunca ocurrieron.

Por ello, insistió en la importancia de que los usuarios de redes sociales verifiquen la información antes de compartirla.

Su preocupación también se extiende al futuro de esta tecnología y a la necesidad de que existan mecanismos para responder ante el uso malicioso de imágenes y voces generadas o manipuladas mediante inteligencia artificial.

“Si el Gobierno y las entidades no hacen nada para corregirlo podría llegar a tener muchísimas consecuencias graves”, advirtió.

La nueva situación representa otro episodio en el que López debe salir públicamente a desmentir contenido generado o manipulado con tecnología. Esta vez, sin embargo, la presentadora dejó claro que contempla llevar la situación a las autoridades para intentar determinar quiénes son los responsables.