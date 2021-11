Se conocieron bailando y así le pondrían punto final a su relación de una década.

La querendona de Puerto Rico Adamari López confirmó que el próximo domingo bailará junto a su excompañero sentimental, Toni Costa en la pista de baile del reality show, ‘Así Se Baila’, que transmite Telemundo.

“Nos conocimos bailando y es una bonita forma cerrar nuestro ciclo del mismo modo”, dijo la actriz a la presentadora del programa, Jacky Bracamontes.

La también conductora del programa ‘Hoy Día’, que transmite esa misma cadena televisiva, afirmó que ese junte fue idea suya y que se lo planteó a la producción del reality cuando le indormaron que los jueces formarían parte del baile.

PUBLICIDAD

El domingo pasado Cristian de la Fuente abrió el programa bailando, ayer hizo lo propio Mariana Seoane y el próximo, que será la semifinal del programa, le toca a la puertorriqueña.

López también aclaró que aunque fue si idea, se lo comunicó a Costa y él aceptó. A pesar de su separación como pareja, Adamari y Toni han mantenido una cordial relación y así lo han expuesto en las redes sociales.

“Las puertas de mi casa siempre estarán abiertas para Toni porque es el padre de mi hija”, volvió a decir López.

A finales de mayo Adamari López reveló su separación de Toni Costa luego de 10 años de relación y de haber procreado una hija.

“Hoy quiero compartirles que es una noticia difícil de asimilar, pero como siempre he hecho y con la honestidad que me caracteriza, prefiero que la escuchen de mí. Como bien saben, llevo un tiempo enfocada en llevar un estilo de vida saludable y ha sido precisamente esa etapa de reflexión la que me ha llevado a tomar este paso de mi vida. Después de casi 10 años de unión y de tener la dicha de juntos procrear a nuestra adorada Alaia, he decido reevaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla. En más de una ocasión la vida me ha dado oportunidades para seguir creciendo y aprendiendo, pero sobre todas las cosas me ha enseñado que con tenacidad, amor y paciencia todo siempre puede lograrse. Estoy plenamente confiada en que esta no será la excepción”, afirmó en una mensaje pregrabado.