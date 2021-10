¡Qué bien se ve!

La presentadora y actriz boricua, Adamari López continúa firme en su meta de su nueva figura y así lo sigue demostrando.

Luego de capturar miradas en la alfombra roja de los premios Billboard Latino, donde ganó elogios por su buena vestimenta y trabajado cuerpo, la comunicadora del programa “Un Nuevo Día” que transmite Telemundo, mostró su trabajado abdomen en una nueva sesión de fotos, que según trascendió en redes sociales fueron tomadas en días recientes.

López lució atrevida y sexy con un “top” cortido y un mahón ajustado dejando en evidencia que realmente ha logrado rebajar muchas libras.

PUBLICIDAD

La actriz de la telenovela “amigas y rivales” se sometió desde hace unos meses a una fuerte rutuna de ejercicios y alimentación para lograr rebajar.

Hace unos meses, cuando la boricua cumplió sus 50 años se sinceró en una entrevista para el espacio donde labora habló de cómo se sentía cuando aumentó unas libras de peso.

“Dije no puedo llegar a los 50 años como me veo ahora, no estaba contenta conmigo misma, no era la figura que yo quería ver. no pensaba que me estaba favoreciendo tampoco en términos emocionales decía; ‘¿por qué no logro bajar de peso?’”.