Aunque ya está acostumbrada a recibir críticas ya sea buenas o malas, la presentadora boricua, Adamari López quiso enviar un mensaje a sus detractores.

A través de las redes sociales, la presentadora puertorriqueña del espacio “Un Nuevo Día” que transmite la cadena Telemundo, quiso dejar algo muy claro, y lo hizo de una manera muy particular.

“Todo lo negativo no me importa #soyfeliz #buenaenergia #siemprepositiva #parati #foryou”, escribió la boricua como calce de un vídeo en el que aparece bailando una canción que repite una y otra vez “no me importa”.

En el clip también escribio: “cuando hablan d emi sin conocerme”.