La presentadora Adamari López se emocionó hasta las lágrimas en medio de una entrevista cuando hablaba de los sacrificios que ha tenido que hacer con su hija Alaïa tras su separación del bailarín Toni Costa.

En medio de una entrevista que concedió hace unas semanas a la periodista boricua, Saudy Rivera, comentó cómo ha sido ese proceso que comenzó hace casi ya un año.

“Yo por ella (hago) cualquier cosa, lo que sea para verla bien, lo que sea que le afecte me afecta 100 veces más a mí. Cómo tratar de construirle también sobre todo este paso en el que estamos viviendo para que le afecte lo menos posible, tomar decisiones que sean pensadas en que se mantenga emocionalmente estable, aún dejando cosas que puedan lastimarme o que me duelan a mí. Hay que sacrificarse mucho y vale la pena, si ella va a estar bien y si estoy logrando, ojalá que lo logre,construir para ella vale la pena”, comentó la también actriz puertorriqueña.

“Construir para ella, vale la pena”, agregó derramando lágrimas.

En el mismo espacio reconoció que nunca pensó que sería madre soltera.

“No, no me lo imaginaba. Siempre deseé tener una familia y creo que siempre he luchado por eso, lo vi en mi casa con mi papá y con mi mamá. Mi núcleo familiar siempre fue muy lindo, como todo siempre hay sus cosas pero fue un núcleo familiar muy bonito y es lo que yo he anhelado todo el tiempo y pensando que ya había tenido un traspié y que finalmente había vuelto a encontrar una pareja y haber tenido una hija que tanto deseaba pues pensaba que ahí era y que estaba todo bien, así que sí me sorprendió”, se sinceró como nunca. “Aunque luché mucho por mantener ese núcleo familiar me sorprendió la vida de una manera diferente y hoy día seguimos siendo una familia porque los dos vamos a ser siempre los papás de Alaïa, pero desde una manera distinta”, dijo.

Manifestó que su “preocupación más grande” en el momento en que tomó la decisión de separarse del bailarín “fue el bienestar” de su hija.

“Por más doloroso que hubiese sido para mí tomar esa decisión hoy día estoy segura que fue la decisión correcta y en ese momento también sentía que era la decisión correcta y que tenía que pensar precisamente en Alaïa, no en el qué dirán, no en ninguna otra posición ni en ninguna otra persona que no fuera ella y obviamente en mí”, aseveró. “Creo que el tiempo todo lo sana, el tiempo me ha dado la razón en unas cosas, quizás en otras siento que la ejecución a lo mejor pudo haber fallado –no solo de esta sino de otras cosas–, pero siempre he tratado de hacer las cosas pensando en el bienestar de todas las partes. No soy creo que una persona que hace las cosas por maldad ni por hacer daño ni sin pensarlas y han sido momentos difíciles que, sobre todo, pondero sobre todas las cosas el bienestar emocional de mi hija”, estableció la oriunda de Humacao.

Adamari López y Toni Costa confirmaron a finales de mayo pasado su separación luego de 10 años juntos y de la procreación de su hija Alaïa.

“Hoy quiero compartirles que es una noticia difícil de asimilar, pero como siempre he hecho y con la honestidad que me caracteriza, prefiero que la escuchen de mí. Como bien saben, llevo un tiempo enfocada en llevar un estilo de vida saludable y ha sido precisamente esa etapa de reflexión la que me ha llevado a tomar este paso de mi vida. Después de casi 10 años de unión y de tener la dicha de juntos procrear a nuestra adorada Alaia, he decido reevaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla. En más de una ocasión la vida me ha dado oportunidades para seguir creciendo y aprendiendo, pero sobre todas las cosas me ha enseñado que con tenacidad, amor y paciencia todo siempre puede lograrse. Estoy plenamente confiada en que esta no será la excepción”, afirmó en ese entonces.