La cantante, actriz y jueza del programa Objetivo Fama, Ana Isabelle, abrió una ventana a su vida personal al compartir públicamente su experiencia con la congelación de óvulos, un procedimiento médico que preserva la fertilidad femenina para el futuro.

A través de un video publicado este miércoles en sus redes sociales, la artista documentó cada etapa del proceso al que se sometió bajo la supervisión del doctor Nabal Bracero, director médico de Genes Fertility Institute y especialista en medicina reproductiva.

En el clip se muestra el recorrido de Ana Isabelle desde los primeros pasos del tratamiento, que incluye múltiples inyecciones hormonales, análisis de laboratorio y visitas médicas frecuentes, hasta el momento de la aspiración de los óvulos, el procedimiento final en el que se extraen los óvulos no fecundados para ser preservados mediante congelación.

PUBLICIDAD

“Aclaro, ya tengo a mi hija —mi perrita Sofi—, pero por si acaso, ya tenemos un backup plan”, expresó la artista con una sonrisa, al cierre del video, en una mezcla de humor y honestidad sobre su decisión.

La congelación de óvulos es una técnica de reproducción asistida que permite a las mujeres preservar sus óvulos en edad fértil para su uso en el futuro, si así lo desean. Ana Isabelle destacó los beneficios de realizar el procedimiento antes de los 40 años, enfatizando la importancia de tomar decisiones informadas sobre el cuerpo y la maternidad.

El gesto de Ana Isabelle ha generado una ola de apoyo en las redes sociales, donde muchos seguidores elogiaron su valentía por compartir un proceso tan personal y educativo, que podría servir de guía e inspiración para otras mujeres que evalúan opciones similares.