La actriz y productora puertorriqueña Ángela Meyer expresó en las redes sociales el orgullo que siente por el desempeño de la medallista olímpica Jasmine Camacho-Quinn, y le dedicó unos versos haciendo referencia al meme que vincula su personaje de “Chianita”, con la galardonada atleta.

La artista también partió de la controversia que se ha generado para quienes ponen en duda la puertorriqueñidad de Jasmine, quien ganó la presea de oro en las Olimpiadas Tokio 2020, en los 100 metros con vallas. La altleta, quien nació en Carolina del Sur, en Estados Unidos, presume su herencia boricua por parte de su madre.

“Ojalá fuera su abuela!

La creatividad del puertorriqueño es cosa seria y me he reído muchísimo con el meme. Ojalá la vida me diera la oportunidad de darle las gracias a Jasmin. No solo es un orgullo para Puerto Rico, es una lección de amor a la tierra de su madre. Ella nos puso en alto e hizo brillar nuestro pais. Que mucho tenemos que aprender como personas! No habla español, no nació aquí pero hoy su triunfo es el triunfo de todos nosotros. Graciassssss, yo estoy orgullosa de tí. Chianita me insiste en escribirte un verso. Aqui la dejo:

Ojalá

Ojala fuera tu aguela

mujel de sangre riqueña

y si no naciste aqui

fue curpa de la cigueña

Este pueblo te agradece

que mas que esmandá has corrido

como pitirre valiente,

como sato en brea caliente,

a nombre de Puelto Rico.

Dios te bendiga Jasmin

la que no camina, vuela!

De un confin a otro confin

que to er mundo lo sepa

Ojalá esta Chianita

hubiera sido tu aguela

Atentamente Chianita Lopez Maurano”.

El gesto de la actriz generó numerosos elogios por parte sus seguidores en su cuenta de la red social.

“Waooo... Doña Angela Meyer... Mis respeto... Estoy de pie aplaudiendo su grandesa...su humildad al tener un buen sentido del humor...cuando sea una actriz ( las ganas mias) quiero ser como usted... Y Chianita que te digo NEGRA sabrosa... Cuanto quisiera conocerte tengo mil preguntas que hacerte...tienes tanto que contarme... Gracias por tomarte el tiempo de escribirle a la que hoy nos esta dando un bálsamo de alegria en medio de todo por lo que PR esta pasando... Gracias por tu cátedra de humildad y de lo que es ser orgullosa de nuestras raíces...”, le escribió la usuaria Carmita Solis.

El usuario identificado como Dre Xel compartió: “Me encantó! Gracias por virar la burla a un homenaje. Si utilizaran la imaginación para crear cosas buenas que felices seríamos todos”.

Nessy Bar, por su parte, expresó: “Excelente Ángela como siempre con tus ocurrencias que tanto disfrutamos. Eres única y genial”, expresó