NUEVA YORK. La gira de Ed Sheeran por Norteamérica y Sudamérica se sumió en el caos el martes cuando cuatro de sus actos de apertura renunciaron abruptamente en solidaridad con el rapero Macklemore, quien fue apartado del tour por realizar comentarios a favor de Palestina sobre el escenario.

Horas después de que Sheeran publicara en redes sociales sobre la salida de Macklemore y atribuyera la decisión a los promotores de la gira, los actos irlandeses Aaron Rowe y Beoga, la banda danesa Lukas Graham y Finneas publicaron en Instagram que abandonaban el tour.

Rowe y Lukas Graham habrían sido los reemplazos de Macklemore en las fechas restantes de Sheeran en Estados Unidos, mientras que Beoga había estado interpretando varias canciones —incluidas algunas coescritas por la banda de folclor irlandés— con Sheeran hacia la mitad de cada presentación. Finneas, quien es hermano y colaborador musical de Billie Eilish, tenía programado salir de gira con Sheeran en Sudamérica a finales de este año.

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“A los artistas no se les debe silenciar cuando alzan la voz por los oprimidos”, expresó Finneas en Instagram. “He decidido retirarme de mis próximas fechas de gira con Ed Sheeran. Apoyo a Palestina y a su pueblo”.

Aumenta la presión sobre Sheeran

Las acciones de sus compañeros artistas ejercen una enorme presión sobre Sheeran, quien ha intentado evitar la política y mantenerse al margen en el conflicto de Gaza, argumentando que sus fanáticos no van a sus conciertos a escuchar sobre política.

Rowe y Beoga citaron la historia de su país en las declaraciones donde explicaban su decisión. “Somos un pueblo irlandés que entiende el colonialismo. Como miembros fundadores del movimiento Artistas Irlandeses por Palestina, somos activistas comprometidos con la justicia y lo seguiremos siendo”, declaró Beoga.

Rowe se refirió a Sheeran como un amigo y dijo que el cantautor británico le cambió la vida. “Pero como personas irlandesas sabemos muy bien sobre el genocidio, la hambruna forzada y la ocupación violenta”, dijo, añadiendo que no podía “quedarse de brazos cruzados y permitir que los multimillonarios usen su posición de poder para silenciar las voces legítimas de quienes alzan la voz”.

Por su parte, Lukas Graham, la banda responsable de éxitos como “Mama Said” y “7 Years”, expresó su gratitud hacia Sheeran y la calificó como “una decisión difícil”.

“El dinero no te da derecho a adueñarte de la conversación. El saldo bancario de nadie debería decidir quién tiene derecho a hablar o qué sufrimiento se nos permite reconocer”, publicó la banda, haciendo aparente referencia al papel del multimillonario Robert Kraft en la expulsión de Macklemore de la gira.

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Se enviaron correos electrónicos en busca de comentarios a Sheeran y al promotor de la gira, Messina Touring Group.

La crisis comenzó con la expulsión de Macklemore

Sheeran se pronunció sobre la salida de Macklemore después de que el rapero hiciera comentarios a favor de Palestina sobre el escenario durante la gira, afirmando que la decisión fue tomada únicamente por los promotores. El cantante británico también declaró que se negaba a dejarse arrastrar a una discusión pública sobre la guerra en Gaza.

“La salida de Macklemore de la gira fue decisión del promotor, no mía”, escribió Sheeran en Instagram el martes. “Nunca decepcionaría a los fanáticos que han hecho planes, ni abandonaría al equipo de gira ni a los otros actos de apoyo y músicos que dependen de mí para trabajar y ganarse la vida”.

La declaración de Sheeran se produjo un día después de que Macklemore dijera que fue expulsado del Loop Tour tras exclamar “¡Palestina libre!” durante la fecha del 5 de septiembre en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, mientras presentaba su canción de protesta “Hind’s Hall”.

“Para todos mis hermanos y hermanas judíos, la crítica a Israel, la crítica al apartheid, el estar en contra del genocidio, de ninguna manera es una crítica hacia ustedes”, dijo durante el concierto.

Macklemore señaló el lunes en Instagram que varios recintos en Estados Unidos le dijeron al promotor que le prohibirían actuar como telonero de Sheeran, impulsados por Kraft, dueño de los New England Patriots de la NFL. Su empresa, Kraft Group, también es propietaria del Gillette Stadium, donde juegan los Patriots.

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En un comunicado emitido el lunes, Kraft indicó que la decisión de cancelar a Macklemore se debió a sus comentarios recientes “y a un historial más amplio de retórica e imaginería antisemita que consideramos profundamente ofensiva y dolorosa para la comunidad judía”.

Los representantes de Kraft no respondieron de inmediato a un correo electrónico enviado el martes solicitando comentarios sobre las acciones de los otros artistas musicales.

Sheeran afirma: ‘No soy cómplice’

Un coro creciente de organizaciones y expertos afirma que las acciones bélicas de Israel en Gaza equivalen a un genocidio, una acusación que Israel rechaza rotundamente.

Macklemore tenía programado actuar en ocho de los 10 conciertos restantes de la gira de estadios de Sheeran, la cual está prevista para reanudarse el sábado en Filadelfia. En el itinerario figuran paradas en el Gillette Stadium, el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y el Lucas Oil Stadium de Indianápolis.

En su publicación en redes sociales, Sheeran mencionó que “habló tendidamente con los recintos durante toda la semana para intentar tender puentes”, pero que “la decisión de los recintos y del promotor fue definitiva”.

Escribió que intenta usar su música para “reunir a personas de todos los orígenes y culturas” y que, si bien tiene opiniones personales sobre “este devastador conflicto”, prefiere no hablar públicamente porque las personas que asisten a sus conciertos “no esperan un foro político”. Añadió: “No soy cómplice”.

“Respeto la firmeza de propósito de Macklemore para levantarse y gritar por lo que cree”, agregó Sheeran. “Sin embargo, hay espacio para múltiples enfoques hacia el mismo fin: la paz. Yo elijo usar mi fama y mi plataforma como un lugar de seguridad y refugio, para mantener la diplomacia y conservar las conversaciones abiertas, no cerradas”.