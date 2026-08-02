El rapero mexicano Soldis C4 fue asesinado a balazos en Guadalajara, México, mientras participaba en la grabación de un video musical, hecho que conmocionó a la escena del rap del país azteca y a su comunidad de seguidores.

La Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación; no obstante, hasta ahora no se han divulgado detalles sobre el posible móvil del crimen.

El ataque ocurrió la tarde del 31 de julio en la colonia Lázaro Cárdenas. En el lugar se grababa un video musical de rap cuando, según testigos, un hombre se acercó directamente al artista y disparó en su contra.

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“Recibió dos impactos en el cráneo y dos más en la espalda. A la llegada de los paramédicos indicaron que ya no contaba con signos vitales”, añadió un reporte de TV Azteca. En la escena, peritos hallaron al menos 11 casquillos percutidos de calibre nueve milímetros y el agresor escapó en una motocicleta, de acuerdo con medios locales.

Elementos de la Policía de Guadalajara fueron los primeros en llegar y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses trasladó el cuerpo al anfiteatro. La zona permaneció acordonada durante varias horas mientras se recababan testimonios y evidencias.

Duelo en redes y último adiós

Tras conocerse la noticia, las redes sociales del rapero se llenaron de mensajes de despedida. “Hoy nos toca despedir a una voz real del barrio. Gracias por tu música, por tu historia y por representar la vida de barrio a través de las rimas”, escribió uno de sus seguidores en Facebook. Otros amigos y seguidores expresaron incredulidad y dolor, así como agradecimientos por sus letras.

La hermana del artista, Rubí Hinojosa, convocó a amigos, colegas y seguidores al velorio en la funeraria San Ramón, celebrado el sábado, y agradeció las muestras de apoyo y solidaridad.

Soldis C4 era considerado por seguidores y colegas como uno de los referentes del rap mexicano. Colaboró con exponentes como C-Kan, Crhas Lokote, QBA, Toser One y Mudo Beats, y sus letras abordaban historias del barrio y la vida urbana.

En Spotify sus temas más populares son El Destino del barrio, Por mi familia, Antes que ustedes, Vagos y Camino volando.

El crimen se suma a otros ataques contra raperos en la zona metropolitana de Guadalajara, como los casos de Lefty SM y Yosie Locote, y reaviva cuestionamientos sobre la violencia que rodea a la escena urbana.