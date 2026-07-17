El artista puertorriqueño Farruko reveló la razón por la cual decidió alejarse de la iglesia tras convertirse al cristianismo en febrero del año 2022 durante un concierto en el FTX Arena de Miami.

En una entrevista en el podcast de Benny Benni, el cantante afirmó que cuando visitaba la congregación notaba cómo se convertía en el protagonista del culto y su presencia representaba distracción y “faranduleo”.

Sobre el comentario del podcaster, que dijo que en la iglesia ven a los feligreses con signo de peso, el rapero respondió: “Claro. Yo iba y las veces que fui en ese momento, el culto me lo dedicaban a mí, habiendo gente con más necesidades ahí… y cambiaban las palabras”.

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Asimismo, el intérprete de “Abatido” descartó volver a congregarse.

“Ahí hay gente con más problemas, ahí hay gente con depresión, eso es un hospital, eso no es un faranduleo de ‘tengo a fulano congregándose en mi iglesia’. Ahí va la gente que necesita esa palabra, que necesitan una palabra, que necesitan una palabra de aliento, que Dios les hable. Entonces, uno se vuelve una distracción ahí”, dijo.

Señaló que aunque entró para mejorar su estilo de vida, en la iglesia también descubrió acciones con las que no está de acuerdo.

“La palabra lo dice. En la misma iglesia está el enemigo, el mismo diablo está ahí metido corrompiendo a las personas”, confesó.