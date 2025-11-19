La tiktoker Maurice Harrison, mejor conocida en redes sociales como Girlalala, murió a los 21 años.

Harrison, quien se autodenominaba “influencer de pelucas”, fue encontrada en el asiento del copiloto de un vehículo con heridas de bala, informó la Oficina del Sheriff de Broward en un comunicado, según People.

Las autoridades de Lauderdale Lakes, Florida, acudieron al lugar tras responder a una llamada médica y posteriormente la joven fue trasladada a un hospital de la zona, donde se confirmó su fallecimiento.

Su novio, Shanoyd Whyte Jr., fue arrestado el viernes sin derecho a fianza por asesinato en primer grado con arma de fuego.

“En algún momento, la víctima recibió un disparo mientras estaba sentada en el coche”, señala el comunicado de la policía.

Harrison acumulaba más de 284,000 seguidores en TikTok y casi 42,000 seguidores en Instagram, donde compartía contenido de belleza y peluquería.