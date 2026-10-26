Jonathan Van Meter, el autor de “Citizen Kim”, la biografía autorizada de Kim Kardashian, reconoce que durante el proceso de creación del libro llegó a experimentar una clase de enamoramiento por la celebridad, motivo por el que buscó ayuda psicológica.

De acuerdo con información publicada por “The Hollywood Reporter”, Van Meter fue contactado por la propia empresaria luego de publicar un artículo en el que hablaba de ella. Kardashian se dijo sumamente emocionada porque no la retrató con frivolidad, sino que la mostró como un ser humano complejo y emocional.

“Me habló desde Bali y me dijo: ‘no hay mejor sensación en el mundo como cuando alguien te entiende’. Y le dije: ‘algún día escribiré un libro sobre ti’”.

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Después de pensarlo, el agente de Van Meter contactó al equipo de Kim, y para 2021, comenzó a frecuentar los lugares a los que iba a la influencer, estuvo en sesiones de fotos, eventos y hasta la casa de las hermanas Jenner y Kardashian.

De todas estas experiencias, Jonathan recopiló suficiente material para su libro y, una vez que estuvo terminado, lo mandó a Kardashian para que le diera su visto bueno.

Un aspecto que resultó molesto para Kim fue en el tono en que el autor se refería a su padre, Robert Kardashian pues, más que hacerlo parecer una persona, lo retrataba como un personaje de ficción:

“Ella no dejaba de decir ‘hay un tono muy particular’ y, cuando lo revisé, pensé ‘tiene razón’. Era un poco sarcástico, llevaba tanto tiempo muerto que ya no lo sentía como una persona real pero, para ella, sigue vivo en su mente”.

La cercanía que Van Meter tuvo con Kim, las pláticas y la convivencia resultaron en su contra, pues desarrolló una fascinación por la exesposa de Kanye West que creyó estar enamorado, lo que lo llevó a buscar ayuda profesional.

“Definitivamente perdí el rumbo, mi madre falleció casi al final de toma mi investigación y Kim es muy maternal. Mi terapeuta me dijo ‘te has contagiado de sus sentimientos’... me sentía comprendido, entendido y amado por ella, llevaba tanto tiempo haciendo eso que, de alguna manera, caí en la trampa”, ahondó.

El libro saldrá a la venta, en Estados Unidos, este próximo 27 de octubre y, hasta el momento, Kim no se ha pronunciado sobre las confesiones de su escritor.