La merenguera dominicana Belkis Concepción se someterá un procedimiento en el corazón, no especificado, tras ser diagnosticada con una afección cardíaca.

“Entre todos esos estudios apareció que tengo un problema muy delicado del corazón y decidieron que primero había que atender el corazón y eso es lo que vamos a hacer, ya faltan unos días”, comunicó a través de un video colgado en sus redes sociales. Tras un mes y medio de estudios continuos, también le detectaron una masa en el riñón y un adenoma (o edema).

La pianista y directora musical recordó que hace nueve años logró superar un cáncer de riñón, proceso en el cual le fue extirpado uno de sus órganos.

Belkis Concepción es una pionera como figura femenina en la historia de la música tropical al romper en los años 80 las barreras de género con el grupo Las Chicas del Can, en una industria que estaba totalmente dominada por hombres.

Entre sus temas más populares figuran “El higuerón”, “La media María”, “El africano”, “Comején”, “Que gobiernen las mujeres” y “Todo es para ti”.