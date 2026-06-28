La estrella de “Friends”, Courtney Cox y el músico de Snow Patrol, Johnny McDaid pusieron punto final a su noviazgo después de 10 años juntos, según la revista People, que citó a The Daily Mail.

Cox, de 62 años y McDaid, de 49, no han sido vistos juntos en público desde septiembre del 2025, cuando ambos asistieron a el US Open. Antes de eso, la también estrella de películas como ‘Scary Movie’, celebró el cumpleaños número 48 de McDaid con una publicación en redes sociales, en julio del año pasado.

“Feliz cumpleaños al hombre que puede hacer casi cualquier cosa”, escribió Cox en Instagram junto a fotos de McDaid y ella. “Te quiero siempre, J”, concluía la publicación, acompañada de varios “emojis” de corazones.

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La pareja comenzó a salir en el 2013, tras conocerse en una fiesta organizada por Cox. Formalizaron su compromiso nueve meses después, pero se separaron en el 2015, para reconciliarse al año siguiente. En el 2024 nuevamente terminaron la relación mientras tomaban terapias de pareja, reveló Cox en el podcast “Minnie Questions con Minnie Driver”, en aquel entonces.

Cox, quien antes de “Friends” ya era una cara conocida en Hollywood tras haber aparecido en varias de las películas de Scary Movie, estuvo casada con el también actor David Arquette, a quien conoció en el set de la famosa comedia de televisión, y juntos procrearon un hijo. La pareja se casó en el 1999 y se divorció en el 2014. Previamente fue pareja de Michael Keaton desde el 1989 hasta el 1995.