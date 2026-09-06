Estefanía Villareal, actriz de “Rebelde”, comparte post sobre el estado de su salud mental: “si mañana pierdo la batalla”

Dio vida a Celina Ferrer, en la telenovela de Pedro Damián, entre 2004 y 2006

Estefanía Villareal, actriz mexicana, mejor recordada por su papel en “Rebelde” como Celina Ferrer, compartió, este fin de semana, una publicación en la que se sinceró con sus seguidores acerca del momento que atraviesa emocionalmente y, habla de su salud mental.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Villareal envió un mensaje, el cual, no sólo fue dirigido a sus fans, sino también a su familia y a sus seres queridos, a través del que expresó que, está librando una batalla contra su salud mental.

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“Si mañana pierdo la batalla contra la depresión y la ansiedad, quiera que sepan que traté de ser buena hija, una buena hermana, una buena novia, una buena humana”, dijo.

También se dirigió directamente a su progenitora a quien, abiertamente, le habló del momento tan vulnerable que, al parecer, está pasando la actriz.

La historia que publicó en su Instagram. ( Instagram )

“Pero mami, tu pequeña ya no puede más”, lamentó.

Desde su aparición en “Rebelde”, como Celina Ferrer, la mejor amiga de Mía Colucci (Anahí) y Vico Paz (Angeligue Boyer), Estefanía se granjeó un grupo de fanáticos que, luego de más de dos décadas del estreno de la telenovela, han seguido, de forma cautiva, su carrera como actriz.

Villareal nunca abandonó la actuación, luego de destacarse como actriz juvenil, también ha participado en otros melodramas, todos de Televisa, como “Cuidad con el ángel”, “Un refugio para el amor”, “Yo no creo en los hombres” y, más recientemente en producciones como “Monteverde” y “Doménica Montero”.

Aún después de terminar las grabaciones de la telenovela que le traería reconocimiento nacional e internacional pues, cabe destacar que, en el 2000, cuando tenía 13 años, también tuvo una aparición secundaria en la telenovela infantil “Carita de ángel”, conservó una estrecha amistad con una de sus compañeras de reparto, Karla Cossio, la que dio vida a Pilar Gandía, la hija del director del Elite Way School.

Si tú o alguien que conoces está en riesgo, busca ayuda de inmediato llamando a laLínea PAS al 1-800-981-0023o al9-1-1. En Estados Unidos, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis está disponiblellamando o enviando un mensaje de texto al 988. También hay un chat en línea en988lifeline.org.