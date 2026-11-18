El presentador Ferdinand Pérez compartió con sus seguidores noticias alentadoras sobre su estado de salud y la evolución de su tratamiento, a un año de haberse sometido a una intervención quirúrgica para extirpar un tumor canceroso en el cerebro.

Según explicó el presentador de Jugando Pelota Dura, programa que transmite TeleOnce, los médicos se mostraron muy satisfechos con su evolución tras evaluar los resultados de varios estudios médicos realizados recientemente.

“Estamos muy contentos porque se acaban de ir los médicos y queríamos compartir esto con ustedes... Este viaje resultaba ser algo importante para nosotros, y estábamos un poco tensos. Ayer, me hice el estudio de la cabeza, el MRI y hoy me hice todos los estudios de sangre. Hoy también me inyectaron la vacuna, que es una de las cosas más importantes que yo vengo a hacer aquí en Nueva York. Y los médicos están bien contentos. El progreso ha sido fascinante. Están bien contentos de la forma en que me siento y cómo ha sido el progreso”, precisó Pérez desde la ciudad de Nueva York.

El también comentarista radial destacó la importancia que ha tenido la oración durante su proceso de recuperación e instó a las personas a mantener la fe y continuar orando.

“Estamos felices, estamos contentos. Dios escucha nuestras oraciones”, cerró diciendo.

El año pasado, Pérez fue sometido a una operación para extirpar un tumor cerebral en el Hospital Menonita de Caguas. Posteriormente, anunció que comenzaría una nueva etapa de tratamiento que incluiría quimioterapia y radioterapia.