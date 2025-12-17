El productor y presentador del programa “Jugando Pelota Dura", Ferdinand Pérez, reveló que no pudo asistir al programa especial dedicado a la memoria del periodista Alex Delgado debido a que no contaba con la fortaleza emocional necesaria para enfrentar ese momento tan significativo.

25 Fotos El jayuyano se destacó como director de Programación de NotiUno y panelista de "Jugando Pelota Dura", dejando un legado en el periodismo puertorriqueño.

En entrevista radial con NotiUno 630, emisora donde Delgado se desempeñó como director de programación, Pérez explicó que, aunque no estuvo presente físicamente, sí siguió de cerca el homenaje y se sintió reconfortado al ver el reconocimiento otorgado a su colega y amigo.

“Cumplimos con nuestra responsabilidad. No quedó en la mente la falta de reconocer el gran ser humano que fue Alex, un hombre que amó a su Puerto Rico como a nadie y a su familia de una manera extraordinaria. Sentí que fue una misión cumplida”, expresó Pérez.

El comunicador también resaltó que Delgado tuvo la oportunidad de despedirse de sus seres queridos en sus últimos días, algo que considera una bendición.

“Él tuvo una semana para hablar con sus hijos, una despedida única. Fue un hombre bendecido, porque Dios le permitió unir a su familia y casarse con Julissa, su esposa, por la iglesia apenas dos días antes”, añadió.

Pérez y Delgado compartieron una estrecha relación personal y profesional, fortalecida aún más por el proceso de salud que ambos atravesaron. Pérez ha hablado abiertamente sobre su lucha contra el cáncer, experiencia que vivió de cerca junto a Delgado y su familia, a quienes considera pilares importantes en su camino humano y espiritual.

La ausencia de Pérez en el homenaje no opacó el profundo respeto y admiración que siente por Delgado, a quien recordó como un comunicador comprometido y, sobre todo, como un ser humano excepcional cuyo legado permanecerá en la memoria del país.

El comunicador Alex Delgado Rosado, quien se distinguió por ser director de Programación de NotiUno 630 y panelista del programa televisivo ‘Jugando Pelota Dura’, falleció este martes en el Centro Comprensivo de Cáncer, confirmó NotiUno. Tenía 49 años.

La familia del periodista dijo en declaraciones escritas que este partió en paz.

Delgado Rosado padecía de cáncer, según se reveló en marzo pasado. Específicamente, sufría un sarcoma de tejido blando en etapa 4, detectado tras hallarle una masa en el intestino, la cual ha metastatizado al hígado.

Delgado Rosado recibió el diagnóstico tras acudir al Hospital Cardiovascular, en San Juan, ya que tenía un dolor en el pecho. Recibió quimioterapia y en septiembre pasado fue sometido con éxito a una operación para removerle un tumor. No obstante, sufrió una decaída en su salud, lo que llevó a su familia a solicitar oraciones del pueblo el pasado 13 de diciembre.

Según una biografía publicada por la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Delgado Rosado estudió en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. En agosto de 1999 inició en el mundo de las comunicaciones en la estación Wapa Radio (Borinquen) Radio). Posteriormente, durante ese mismo año, se unió al recién creado equipo de noticias en Cadena Radio Puerto Rico, junto a Héctor Marcano, Luis “Penchi” Ramírez, Yolanda Vélez Arcelay, Nacha Rivera y Néstor Figueroa Lugo, entre otros.

También se desempeñó como productor de ‘Lío’, con el periodista Rubén Sánchez (Teleonce), así como escribió artículos noticiosos en el periódico regional ‘El Expreso’.

En el año 2002 es reclutado por Uno Radio Group para ser el productor general de NotiUno 630, ascendiendo eventualmente a subdirector de Programación y convirtiéndose en el 2005 en Director de Programación.

Fue jefe de Mesa de Redacción en las ediciones de fin de semana de ‘Las Noticias’ en Univision. Al llegar el 2010, fue reclutado por el exrepresentante Ferdinand Pérez para iniciar el programa ‘Jugando Pelota Dura’ en el Canal 54. Este programa ahora se transmite por TeleOnce.

En su hoja profesional también se destaca que fue vicepresidente de Noticias en Wapa TV.