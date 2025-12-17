La gobernadora Jenniffer González Colón decretó mañana, jueves, Día de Duelo en todo Puerto Rico en memoria del periodista Alex Delgado Rosado.

El comunicador, que se distinguió por ser director de Programación de NotiUno 630 y panelista del programa televisivo ‘Jugando Pelota Dura’, falleció ayer, martes, a causa de un cáncer que padecía desde marzo pasado. Tenía 49 años.

25 Fotos El jayuyano se destacó como director de Programación de NotiUno y panelista de "Jugando Pelota Dura", dejando un legado en el periodismo puertorriqueño.

Según informó la primera ejecutiva, mañana, día en que se realizarán las exequias en honor a Delgado Rosado, las banderas en todas las instalaciones públicas deberán ondear a media.

El gesto coincide con que se realizarán mañana los actos fúnebres del periodista jayuyano en la Funeraria Ehret, en Cupey.

El servicio funeral se realizará de 11:00 a.m. 8:00 p.m. Habrá una misa a las 6:00 p.m.

Ayer, la gobernadora había anticipado que emitiría un día de duelo.

“No puedo pasar un minuto más sin unirme a la familia de Alex Delgado, en condolencias a nombre del pueblo de Puerto Rico. Creo que el periodista Alex Delgado, demostró profesionalismo del más alto calibre y el más alto nivel en el desempeño de sus funciones en NotiUno, en Pelota Dura y en todo y cada uno de los foros donde participó. Estoy segura de que todos nosotros nos sentimos consternados al ver el desenlace de lo que ha pasado, después de lo gallardo, de lo valiente, de lo estoico que fue Alex Delgado y su familia para enfrentar su diagnóstico. Le pedimos al Dios todopoderoso que derrame sobre su familia consuelo para manejar una situación tan difícil, una persona tan joven teníamos básicamente la misma edad. Así que en la vida papá Dios nos pone a prueba, y ahora no sufre, ahora está con el Señor, pero no deja de hacernos falta aquí en la tierra. Así que, ante esto, voy a declarar un Día de Duelo por la muerte del periodista Alex Delgado”, expresó.

Delgado Rosado padecía de un sarcoma de tejido blando en etapa 4, detectado tras hallarle una masa en el intestino, la cual ha metastatizado al hígado.