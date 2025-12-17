El presentador televisivo Ferdinand Pérez reapareció en el programa “Jugando Pelota Dura” luego de un mes de estar fuera tras someterse a una intervención quirúrgica por un tumor canceroso en el cerebro.

El exlegislador regresó al espacio vespertino de TeleOnce junto a la periodista Layza Torres, quien asumió el rol de conductora tras su ausencia, y los panelistas Víctor Rivera y Jorge Colberg, donde agradeció los mensajes recibidos por los televidentes y se sinceró sobre su estado de salud.

“Los médicos me habían advertido de posibles efectos secundarios, y no he tenido dolor de cabeza, no tomo ni pastillas para el dolor de cabeza, he estado en una recuperación que hasta me sorprende, y los propios médicos también”, afirmó Pérez.

El también radiolocutor asegura tener una “paz tremenda” tras reconocer que afronta con una condición de salud delicada, así como encontrarse en un buen estado mental, y arraigarse a la fe.

“Yo siempre he sido una persona de mucha fe, igual que mi esposa y mi familia, pero todo esto ha provocado un encuentro con él que me ha dado una paz que no tiene nombre. ¡Por eso estoy aquí hoy!“, destacó Pérez, quien se vaciló a sí mismo al referirse como el ”Llorón 2025″, a lo que Rivera se unió a la broma con él al decirle que ha sido así “en el 2020, 2021, 2024″.

Pérez reiteró que su cercanía espiritual le ha dado la tranquilidad suficiente para no enfocarse en las fechas de futuras citas médicas, y estar en el presente.

“Lo que me interesa es vivir cada día, y mientras respiro, me lleno de fe, y la fe me va sanando y me siento nuevo”, indicó.

El retorno de Pérez a un día de la pérdida de su gran amigo, el periodista Alex Delgado, quien enfrentó un diagnóstico de cáncer y pereció rodeado de su familia.

De hecho, la producción realizó ayer un programa dedicado al entonces director de programación de NotiUno, a la que Pérez reveló no asistir dado que no contaba con la fortaleza emocional necesaria para enfrentar ese momento.

“Cumplimos con nuestra responsabilidad. No quedó en la mente la falta de reconocer el gran ser humano que fue Alex, un hombre que amó a su Puerto Rico como a nadie y a su familia de una manera extraordinaria. Sentí que fue una misión cumplida”, expresó Pérez.