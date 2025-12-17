Excompañeros de trabajo del periodista Alex Delgado en Jugando Pelota Dura, como Milly Méndez, Yolanda Vélez Arcelay y Leo Aldridge, lo recordaron con mucha emoción y cariño durante un programa especial transmitido esta noche por TeleOnce.

El veterano y respetado periodista falleció a los 49 años en el Centro Comprensivo de Cáncer como consecuencia de un cáncer que le fue diagnosticado en marzo pasado.

Yolanda Vélez Arcelay destacó el compromiso y la lealtad de Delgado con el equipo. “Alex corría las bases de radio y venía corriendo acá porque era un hombre de equipo. Alex era de las personas más leales al productor de este programa, que es Ferdinand Pérez y yo diría que casi su hermano menor”.

PUBLICIDAD

“Yo sé que allá Alex, siempre, allá, donde alguna otra dimensión debe estar bien atento a nosotros, atento al equipo”, añadió la periodista y moderadora del programa Rayos X de Telemundo.

Por su parte, Leo Aldridge reconoció lo difícil que ha sido expresar el impacto de Delgado en el programa y en sus compañeros. “Aquí hay mucha distreza y mucha dificultad para expresar lo que significó Alex, pero aquí también en este set hubo mucha alegría en ese panel”. Recordó además su dinámica diaria de trabajo: “Nosotros llegábamos corriendo en maquillaje y Alex siempre llegaba tarde por todos los compromisos que tenía y le pegábamos un vellón, pero llegaba sharp y estaba ready para hacer todas las preguntas de manera incisiva, siempre respetuoso.”

Aldridge, visiblemente emocionado, concluyó resaltando los momentos compartidos en el estudio: “Aquí en este mismo set hubo mucha felicidad y Alex se disfrutó ese tiempo”.

Delgado Rosado padecía de cáncer, específicamente, sufría un sarcoma de tejido blando en etapa 4, detectado tras hallarle una masa en el intestino, la cual había metastatizado al hígado. Recibió quimioterapia y en septiembre pasado fue sometido con éxito a una operación para removerle un tumor. No obstante, sufrió una recaída en su salud, lo que llevó a su familia a solicitar oraciones del pueblo el pasado 13 de diciembre.