Gallo the Producer reparte otro bofetón: ¿qué fue lo que pasó?
Esto fue lo que dijo el podcastero Chente Ydrach luego de que el productor protagonizara un altercado físico con el creador de contenido Franco Micheo.
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El podcastero Vicente Ydrach, mejor conocido como Chente Ydrach, reveló hoy, miércoles, que el productor musical Jonathan Rosario Ortiz, conocido como Gallo the Producer, quedó vetado de Gallimbo Studios tras protagonizar otro altercado con el comediante y creador de contenido Franco Micheo, a quien alegadamente intentó agredir.
El puertorriqueño dio a conocer la decisión ejecutiva en una publicación de su cuenta de Instagram, en la que difundió un video en el que se observa a Gallo casi golpeando a Micheo en el rostro luego de que el productor se tornara agresivo tras recibir un consejo no solicitado.
Por lo acontecido, Ydrach aseguró que Gallo no volverá a pisar el estudio y se disculpó con Micheo.
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“Me disculpo con @francomicheo, de hoy en adelante Gallo The Producer esta vetado de Gallimbo y mas nunca vuelve a pisar estos estudios, ya pasaste la raya. Le pido disculpas tambien a la audiencia de Gallimbo por este inconveniente”, escribió Ydrach.
Pese a que algunos internautas están catalogando el incidente como una tomada de pelo, el propio Micheo respondió en los comentarios sobre lo ocurrido mientras cubría la ausencia de Ydrach.
“Que pena que una semana de tanta emoción para mi remplazando a Chente en Gallimbo terminara así. Mi misión como creador de contenido siempre ha sido llevar un mensaje sano, positivo y libre de controversia. Intenté darle un consejo en buena fe a @gallotheproducer, jamás imaginando que se pusiera así”, manifestó el boricua, quien adelantó que tiene “unas conversaciones con mis abogados pendiente”.
Este incidente ocurre a casi un mes de que el productor fuera hallado culpable por agredir al músico Edwin Isaac Marrero, conocido como Mondongo, durante una transmisión en vivo de un pódcast de Molusco TV en junio pasado.