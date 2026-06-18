Cuatro meses después de su abrupta salida de La Mesa Caliente, de Telemundo, la presentadora puertorriqueña Giselle Blondet se sinceró sobre lo ocurrido y reveló que la noticia la tomó por sorpresa en un momento especialmente delicado de su vida.

La salida de Blondet, de 62 años, ocurrió mientras enfrentaba complicaciones de salud derivadas de un tratamiento hormonal con pellets que se inyectan debajo de la piel. La situación se complicó con una infección en la zona inferior de la espalda, lo que requirió dos cirugías y un fuerte régimen de antibióticos.

Durante ese periodo, la comunicadora estuvo fuera del espacio televisivo hasta que finalmente se anunció su salida del programa a mediados de febrero, tras cuatro años como una de sus figuras principales.

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“Sí me sorprendió, no puedo mentir, porque esa noticia llega en un momento en el que yo estaba enfocada en algo mucho más importante para mí que todo: recuperar mi salud. Así que, obviamente, fue difícil”, confesó Blondet a People En Español.

“Siento que este proceso de salud pasó porque ya tenía que hacer algo diferente, venía pensándolo, entonces yo creo que mi papá Dios dijo: ‘a ver Giselle, tenemos que hacer unos cambios en tu vida’. Y él tomó el control. Ahora digo, para la próxima, yo voy a escuchar antes, ¡no tenemos que pasar por un proceso así!”, comentó.

Blondet añadió que ha aprendido a no quedarse atrapada en emociones negativas tras su salida.

“Yo tomé la decisión de no quedarme atrapada en ese pensamiento o en preguntarme por qué pasó esto. Es fácil darle paso al rencor o al coraje. Creo que las empresas toman sus decisiones basadas en sus propias necesidades y circunstancias. Los canales tienen sus razones y no siempre son motivos personales contra ti. Pero claro que es un verdadero desafío, atravesar un cambio profesional como este a la misma vez que enfrentas otro desafío salud”, agregó en la entrevista.

A pesar del momento difícil, Blondet destacó el apoyo que recibió de sus compañeros de trabajo durante su ausencia.

“Mis productores de segmento, los camarógrafos, mis compañeras, los maquillistas, me dejaban mensajes y me llamaron constantemente, cosa que agradezco con el corazón... Un cierre no significa el final de la historia de una, a veces es el comienzo de un capítulo que todavía no entendemos”, sostuvo.