La gobernadora Jenniffer González Colón decretó el domingo 14 y lunes 15 de diciembre como días de duelo en honor a la memoria del fundador de El Gran Combo de Puerto Rico y una de las figuras más influyentes en la música; Rafael Ithier.

Como parte de esta declaración, las banderas en todas las instalaciones públicas deberán ondear a media asta durante el domingo 14 y lunes 15 de diciembre, este último, día de los actos fúnebres anunciados hoy por la familia, en señal de respeto y solidaridad del también veterano quien tan recientemente como el pasado mes fue exaltado al Salón de la Fama del Veterano Puertorriqueño como parte de la Clase 2025.

La gobernadora reiteró sus expresiones de condolencias a nombre del pueblo de Puerto Rico a toda su familia y allegados.