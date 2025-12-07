El reconocido grupo musical El Gran Combo de Puerto Rico utilizó sus redes sociales este domingo para resaltar el legado de don Rafael Ithier y expresar su agradecimiento al público por las palabras de empatía y consuelo ante su partida. El pianista y arreglista falleció ayer, sábado. Tenía 99 años.

“Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de nuestro fundador, maestro y patriarca musical, Don Rafael Ithier Natal”, inicia la emotiva publicación. El Gran Combo de Puerto Rico cuenta con 63 años desde su fundación, en 1962.

“Hoy despedimos no solo a un gran músico, sino al arquitecto de un sonido que marcó generaciones, un líder cuya disciplina, visión y amor por la salsa forjaron la historia de El Gran Combo de Puerto Rico y de la música latina en el mundo.

A nombre de su familia y de todos los integrantes de El Gran Combo, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por las incontables muestras de solidaridad, cariño y respeto que hemos recibido. Cada mensaje, cada recuerdo y cada expresión de apoyo han sido un abrazo para todos nosotros en este momento de profundo dolor.

El legado de Don Rafael Ithier permanecerá intacto, vivo y eterno en cada tarima, en cada nota y en cada corazón que alguna vez bailó, cantó o se emocionó con su música.

Su historia continúa”, prosigue el mensaje.

Entre los numerosos reconocimientos para el respetado arreglista se incluye el doctorado Honoris Causa en Estudios Generales que le concedió la Universidad de Puerto Rico en 2024. Además, durante la última edición del Día Nacional de la Zalsa, de la emisora Z93, se le otorgó el Premio Estrella a la Excelencia en reconocimiento a su trayectoria en la salsa.