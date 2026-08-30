Ocho meses después del asesinato del cineasta Rob Reiner y la fotógrafa Michele Reiner, su hijo Jake Reiner habló por primera vez de la pérdida, asegurando que es como estar en “una pesadilla viviente”, reportó la agencia de noticias MSN.

“Nadie entiende realmente lo que es pasar por algo así hasta que lo vive. Han pasado ocho meses. A la vez, parecen ocho años y también parecen ocho minutos, porque cada vez que me despierto, recuerdo mi realidad”, expresó Jake a Mark Cota-Robles de KABC-TV.

Nick Reiner, su hermano menor, fue acusado apuñalar a sus padres en su casa en Brentwood, Los Ángeles, el 14 de diciembre de 2025.

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“Nunca lo entenderé”, opinó Jake en una entrevista que se emitió el 27 de agosto en “Good Morning America”. “No me importa cómo me lo expliquen. No me importan los hechos que salgan a la luz. Nunca entenderé por qué sucedió esto”, insistió.

“Supe que algo andaba mal”

El día de la tragedia, Jake, de 34 años, estaba en la estación Union Station en el centro de Los Ángeles, en un homenaje a la vida de un amigo del instituto, cuando su hermana menor, Romy Reiner, lo contactó.

“Romy me llamó y no contesté, porque pensé que, en ese momento, estaba ocupado y que la llamaría más tarde, pero luego volvió a llamar inmediatamente y, en ese momento, supe que algo andaba mal. Romy me dijo que nuestro padre había muerto, y luego añadió: ‘No encuentro a mamá’. Entré en estado de ‘shock’ de inmediato”, recordó el primogénito de Rob y Michele Reiner.

Sus 10 años como reportero no lo preparó para la escena que encontró, pues indicó que, al llegar a su casa, era lo “más surrealista” que había visto en su vida.

“Como reportero, trabajé en esto durante 10 años y me topaba con escenas del crimen todo el tiempo, pero, cuando se trata de la escena de tu propio crimen, la escena de un crimen en la casa de tu infancia, es como la cosa más surrealista que he visto en mi vida”, comentó.

Enterarse de que su hermano menor era el principal sospechoso del crimen lo hirió, máxime porque había perdido a más de la mitad de su familia ese día.

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“Es como si hubiera perdido físicamente a mis padres, y luego arrestaran a Nick. Ahora solo estamos Romy y yo, y tenemos que arreglárnoslas solos”, dijo al negarse a hablar sobre sus sentimientos hacia su hermano o comentar sobre los intentos de Nick por acceder a los fondos del fideicomiso familiar para pagar su defensa judicial.

Por el momento, tanto Jake como Romy se han mantenido alejados de los medios, más allá de participar del lanzamiento ceremonial de la primera bola en el Dodgers Stadium el pasado 2 de agosto.

Al momento, Jake está enfocado en mantener vivo el legado de sus padres. Destacó su labor con el Children’s Institute, con sede en Los Ángeles, que creó el premio Michele y Rob Reiner Champion for Change en su honor, pues ellos siempre fueron importantes benefactores de la organización. Jamie Lee Curtis, amiga de la familia desde hace mucho tiempo, será la primera en recibir el galardón, informó KABC-TV.