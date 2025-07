A casi tres meses del trágico colapso de la discoteca Jet Set en Santo Domingo, donde falleció el reconocido cantante Rubby Pérez junto a más de 200 personas, su hija Zulinka Pérez volvió a acaparar el ojo público.

Esta vez, Zulinka se mostró con un nuevo look que ha sorprendido a sus seguidores en las redes sociales.

La cantante, que recientemente retomó su gira junto a su esposo Miguel Báez y su banda, celebró su cumpleaños mostrando una imagen renovada.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Mientras algunos usuarios aplaudieron verla más fuerte, otros cuestionaron el cambio, argumentando que ocurrió demasiado pronto tras la pérdida de su padre.

PUBLICIDAD

Según la revista People en Español, también resurgieron dudas sobre si recibió o no alguna compensación económica por el colapso del techo en la discoteca.

Zulinka compartió un emotivo mensaje en Instagram en el que expresó su gratitud por el apoyo recibido, y dejó claro que aún enfrenta el dolor por la pérdida, pero intenta enfocarse en lo positivo.

“Hoy llego a otro año más de vida, dando gracias a Dios por ello. Doy gracias porque me ha permitido estar aquí, porque tengo salud y tengo cerca a las personas que me aman y me ayudan a ser mejor”, expresó.

“Aunque mi alma está triste, tengo más que agradecer que lo que tengo para lamentar, aunque parte de mi vida ya no está, sé que ellos prepararon esta mujer fuerte que soy hoy”, agregó.