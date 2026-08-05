Esta historia incluye discusión sobre suicidio. Si tú o alguien que conoces está en riesgo, busca ayuda de inmediato llamando a la Línea PAS al 1-800-981-0023 o al 9-1-1. En Estados Unidos, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al 988. También hay un chat en línea en 988lifeline.org.

El conocido bloguero estadounidense Perez Hilton tuvo que ser trasladado a un hospital de Miami después de que la policía fuera avisada de que el periodista de noticias del corazón estaba supuestamente autolesionándose en vivo.

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Según informan medios locales, la policía local acudió al domicilio en Miami del bloguero tras recibir informes sobre una inquietante transmisión en directo en la que Hilton, cubierto de sangre, parecía estar autolesionándose, confirmó Variety.

De acuerdo con The Hollywood Reporter (THR), “en videos explícitos compartidos en redes sociales, se puede ver a Hilton, con aspecto de estar enloquecido, cubierto de sangre y cortándose repetidamente con un objeto”.

La Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade recibió varias llamadas sobre la transmisión en directo de Hilton el martes por la noche y envió a varios agentes al lugar.

Una vez allí, los policías hablaron con varios familiares de Hilton. Las autoridades confirmaron que el comunicador, experto en noticias y cotilleos de las celebridades de Hollywood, se encontraba solo en su casa durante la transmisión.

Posteriormente, se ordenó a los agentes que se retiraran de la zona, pero que siguieran vigilando la situación, relata Variety.

La Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade también confirmó que Hilton fue trasladado sano y salvo desde su domicilio a un hospital local, donde está recibiendo atención médica.

“En muchos incidentes que involucran a una persona que sufre una crisis de salud mental o que se autolesiona, los agentes priorizan la desescalada creando tiempo, distancia y oportunidades para la comunicación”, declaró la Oficina del Sheriff de Miami-Dade en un comunicado que recoge Variety.

“A menos que exista una amenaza inmediata para otros, calmar la situación y utilizar técnicas de intervención en crisis puede reducir la probabilidad de un encuentro con un agente que intente suicidarse y minimizar el riesgo de lesiones para la persona, los agentes y el público”, agregó.

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Hilton comenzó su carrera a principios de la década de 2000, administrando un popular blog de cotilleos sobre celebridades que ofrecía una visión mordaz y sin filtros de algunos de los momentos más desagradables de Hollywood.

A principios de este año, Hilton compartió en un extenso video de Instagram que estuvo hospitalizado durante tres semanas tras luchar inicialmente contra la gripe, antes de desarrollar “una úlcera, luego una perforación y después sepsis”, según declaró en ese momento, recuerda THR.

Una vez que le dieron el alta y regresó a casa, Hilton dijo que tuvo tiempo para reflexionar y se dio cuenta de que “Dios se me manifestó” durante esa difícil experiencia, agrega la revista.

“Fue real y me ha cambiado la vida. Estoy muy agradecido”, añadió en ese momento. “Estoy emocionado de empezar a llevar a los niños a la iglesia todas las semanas. Y de saber que Dios es real… No necesito tener esperanza para creer. Ahora lo sé”.