A raíz de los memes que se han colocado en las redes sociales tras el derrumbe y posterior reconstrucción de la estatua de Juan Ponce de León en San Juan, un fanático de Iris Chacón compartió una foto del monumento con la figura de la artista, acción que le arrancó risas a la carismática “vedette de América”.

“Mis fans se han puesto creativos, me he reído mucho, no me molesta, no puedo hacer nada es su expresión, estamos viviendo con tanta tensión y preocupación con la pandemia del COVID-19, cobrando tantas vidas y causando dolor en el mundo, que hace falta reír”, manifestó Chacón en entrevista telefónica.

Meme de Iris Chacón con respecto al derrumbe de la estatua de Juan Ponce de León en el Viejo San Juan. ( Captura )

La estatua del español Juan Ponce de León amaneció derrumbada el pasado lunes en la Plaza San José, el mismo día que llegó el rey de España, Felipe VI, a Puerto Rico.

El grupo identificado como Fuerzas Libertarias De Borikén se atribuyó el incidente.

Luego del acto, decenas de memes fueron compartidos en las redes sociales.