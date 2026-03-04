La galardonada intérprete urbana Ivy Queen utilizó sus redes sociales para expresar no solo su alegría por un cumpleaños más, sino también para presumir una actitud de empoderamiento y el orgullo de su determinación para lograr su sitial en la música.

“Nunca soy de hacer esto… pero hoy SÍ!”, escribió en la publicación en la que posa con una sensual lencería como festejo de su cumpleaños 54.

“Es mi cumpleaños. Por la chamaquita que aguantó los NO, los insultos y las humillaciones. Me toca dármela a mí misma. Hoy cumple la mujer que se convirtió en su propia inversión”, prosiguió en su mensaje. “Soporten… llegó la mami que tiene el tumbao. Amando verme como siempre soñé!”.

Los comentarios comenzaron a inundar la publicación, que en dos horas ya supera los 12 mil me gusta.

21 Fotos La reconocida diva del reguetón, que hoy celebra su cumpleaños, se ha mostrado camaleónica a lo largo de su carrera.

Además de su amplia trayectoria musical y su autenticidad, la “La Diva, La Potra y La Caballota” también se ha dado a conocer por promover una mentalidad de autovalía y liderazgo en la mujer.