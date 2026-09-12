Jennifer Lawrence debuta en Instagram y advierte que se va ante cualquier comentario negativo
La actriz recurrió a su conocido sarcarsmo para conectar con sus nuevos seguidores.
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La actriz Jennifer Lawrence abrió su cuenta oficial de Instagram y amenazó en su primer “reel” con abandonar la plataforma si recibe “algo negativo” de sus seguidores.
“Si alguien dice algo negativo, lo dejaré inmediatamente. Sin duda. Si alguien piensa algo malo, lo sabré. Lo sabré y me marcharé”, bromeó la actriz de “The Hunger Games” con gesto serio mirando a la cámara, en su más reciente publicación.
En una de las historias de Instagram, la también ganadora del Óscar, mediante un mensaje escrito, dijo que “cualquier comentario hiriente o agresivo” podría afectar negativamente a “el bebé”.
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Hasta el momento, la estrella estadounidense cuenta con más de 5.6 millones de seguidores en la plataforma de Meta.
El perfil secreto de la actriz
Lawrence activó su cuenta el pasado miércoles y, tan solo un día después, la actriz publicó los mensajes de advertencia, en línea con el tono sarcástico que le caracteriza.
La artista expuso en su biografía que no pudo utilizar su nombre para crear el usuario @jenniferlawrence porque “ya estaba ocupado”, por lo que optó por @jlaw.
En una entrevista con InStyle en 2018, Lawrence, que rehusaba unirse a las redes sociales, confesó que mantenía un perfil secreto: “Estoy ahí, pero soy una ‘voyeur”.
“Observo, no hablo”, manifestó“, resaltó Lawrence. “Si alguna vez ven una cuenta de Facebook, Instagram o Twitter que dice ser mía, casi con toda seguridad no lo es”.