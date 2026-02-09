Jennifer López envió esta noche un emotivo mensaje a Bad Bunny, a poco tiempo de que el artista urbano lidere el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX.

“Mandándote todo el amor, la positividad y el abrazo más grande del mundo. ¡Todos estamos contigo esta noche! Sé que la vas a romper. Estoy aquí contigo de la misma manera que tú estuviste conmigo. ¡Tan orgullosa de ser boricua! Dale fuerte Benito. ¡Como solo tú puedes hacerlo!”, manifestó la llamada Diva del Bronx en sus redes sociales.

El mensaje estuvo acompañado por el hashtag #LatinoGangGang y emojis de la bandera de Puerto Rico y corazones blancos.

En el 2020, JLo, junto a la estrella colombiana Shakira, fue la encargada del halftime show del Super Bowl LIV. Durante esa presentación, Benito Antonio Martínez Ocasio —nombre de pila del “Conejo Malo”— subió al escenario como invitado especial durante un medley de los temas “I Like It” y “Callaíta”.

López compartió fotos de dicha presentación en su publicación en redes sociales.

Bad Bunny se presentará esta noche en el halftime show del Super Bowl LX, celebrado en el Levi’s Stadium de Santa Clara.