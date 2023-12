Josué Carrión “Mr. Cash” regresa tras un tiempo fuera de los medios de comunicación, pero esta vez no será a la televisión.

El presentador puertorriqueño se desempeñará como agente de bienes raíces en el estado de Florida, lo que será su nueva faceta laboral a partir del 2024, según anunció a través de un comunicado de prensa.

“Fue mi gran amigo Carlos López, un destacado corredor de bienes raíces en Florida central, quien me motivó a dar este paso. No niego que me encanta la televisión y que no descarto volver con algún proyecto, pero esto también está relacionado a lo que me apasiona, que es ayudar a la gente. Ahora ayudaré a familias a encontrar el hogar de sus sueños”, expresó el también empresario, de 43 años.

Carrión obtuvo su licencia a principios de diciembre y se unió como miembro a la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Florida. El boricua laborará bajo la agencia Resource One Realty.

“Ya tengo varios clientes pendientes esperando que regrese de mis vacaciones en enero para comenzarles a buscar su nuevo hogar en Florida central, que es como el municipio 79 de Puerto Rico. Gracias a Dios, la gente me conoce y me he ganado su confianza a lo largo de mi carrera”, sostuvo.

Carrión salió de TeleOnce en agosto del 2022 luego que la gerencia del canal decidiera no contar más con su talento para el programa La bóveda de Mr. Cash, según informó.