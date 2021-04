El cantante boricua Luis Fonsi salió esta mañana en defensa de la barriada La Perla luego de que la imagen de esta comunidad se viera lacerada el pasado fin de semana con el altercado de unos turistas que terminó con el asesinato de uno de ellos.

“Nunca es fácil escuchar noticias lamentables ocurridas en Puerto Rico y peor aún cuando se juzga por actos que se ven a diario en cualquier lugar del mundo. Es realmente injusto”, dijo Fonsi a través de su cuenta de Facebook.

En el 2017 el artista grabó en La Perla su éxito “Despacito” y desde ese entonces esa comunidad cogió un impulso turístico, y según el líder comunitario Ángel “Chago” Marcano, eso ayudó al crecimiento de muchos negocios en el área.

“Yo amo a mi isla y todos sus rincones como La Perla, un lugar que me cautivó y donde he tenido la oportunidad de conocer a gente maravillosa, luchadora, de gran corazón, con energía positiva y que ante los retos que enfrentan, luchan para salir adelante”, agregó la voz de “Yo no me doy por vencido”.

Asimismo envió un mensaje a los residentes de La Perla y a todos los boricuas para trabajar por un mejor país.

“No, no es un lugar perfecto, todos sabemos que eso no existe, pero La Perla es demasiado especial. A toda mi gente buena de La Perla, a mis hermanos Boricuas, trabajemos siempre unidos para alcanzar un mejor país. Los amo”, terminó diciendo el cantautor.

La barriada de La Perla, en el Viejo San Juan, se ha convertido en “prácticamente en una comunidad fantasma” desde el asesinato ocurrido allí el pasado sábado de un turista en medio de lo que, según la información que manejan las autoridades, habría sido una fallida transacción de sustancias controladas.

La situación, explicó el líder comunitario Ángel “Chago” Marcano, está complicando la subsistencia y los empleos de muchas personas, así como los logros que había conseguido la comunidad para convertirse en un atractivo turístico.

“Ahora mismo, es triste, porque (La Perla) se ha convertido prácticamente en una comunidad fantasma. Todo un esfuerzo que se había hecho en los últimos años, en cuestión de días se ha perdido”, lamentó Marcano. “Lo que me dicen comerciantes y residentes es que hay oficiales de la policía que no están dejando bajar a nadie que no sea residente. Los comercios están vacíos desde ese hecho, lamentable”, que ocurrió”.

Marcano se refería al crimen que acabó con la vida del turista Tariq Quadir Loat, cuyo cuerpo calcinado fue encontrado el domingo en Vega Baja.

“Hay personas que piensan que toda La Perla es un punto de droga. Y eso no es así. Por eso mi reclamo. Nosotros condenamos lo sucedido. Pero es injusto que culpen a todos los residentes por lo que pasó”, insitió.

Lamentó que las autoridades estén cerrando el paso a visitantes y cuestionó “si en Ocean Park, en Condado o en Isla Verde hubiese ocurrido algo así, no creo que le hubieran cerrado el paso a la gente”.