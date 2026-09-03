São Paulo. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, recibió este miércoles en Brasilia al actor Leonardo DiCaprio para conversar sobre la protección del medioambiente y la demarcación de tierras indígenas, informó el Gobierno.

Durante el encuentro, que se celebró en la sede de la Presidencia y duró unos 40 minutos, Lula le habló sobre las iniciativas medioambientales de su Gobierno, como la reducción de la deforestación en la Amazonía y la creación de nuevas reservas para los pueblos originarios.

Al mismo tiempo, el mandatario felicitó al actor, mundialmente conocido por papeles en películas como ‘Titanic’ y ‘El renacido’, por su “compromiso” con la causa ambiental e indígena.

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Di Caprio, por su parte, recordó su viaje hace 25 años a la región amazónica del Xingú, donde visitó al cacique Raoni, uno de los rostros más conocidos del planeta de la defensa de la naturaleza.

Además, el actor habló de las acciones que su ONG lleva a cabo junto al Gobierno brasileño para la protección de la selva y de las tierras indígenas.

Al encuentro también asistieron los ministros de Pueblos Indígenas, Eloy Terena, y de Medio Ambiente, João Paulo Capobianco, así como la primera dama, Janja Lula da Silva.