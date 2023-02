Después de superar un episodio agudo de coronavirus que la llevó a ser hospitalizada en una clínica medellinense en mayo del año pasado, la madre de J Balvin, Alva Mery Balvin, volvió al público con una entrevista en televisión.

La expectativa que su larga ausencia en redes sociales ha generado entre los seguidores del cantante fue aplacada en una larga conversación con Laura Acuña en su programa, La sala de Laura Acuña, con quien tocó varios temas personales, entre los cuales hubo especialmente uno que ha llamado bastante la atención: la mediática canción de Residente contra su hijo, lanzada también el año pasado.

PUBLICIDAD

La ‘tiraera’ es un estilo de canción sobre todo del género urbano en la que un cantante despotrica brutalmente contra otro, y una de las más populares ha sido la que le dedicó Residente a J Balvin en una sesión de Bizarrap, el productor musical argentina quien recientemente colaboró con Shakira en su última canción.

Al surgir esta cuestión durante la conversación con la madre del cantante antioqueño, esta no dudó en ahondar cómo experimentó este incidente en medio de la difícil situación que no solo ella sino también su familia atravesaba.

“A los ocho días de haber salido del coma inducido, Josecito (su esposo y padre de J Balvin) me contó y yo le dije ‘siquiera que no me morí, porque le hubieran echado la culpa a Residente’”, declaró ante la presentadora.

Y a pesar de lo que pudo haber sido la reacción natural de la madre cuando la canción de Residente se volvió viral, ella agregó que “hubo señalamientos, él (Residente) tuvo un mal momento, pero nunca habrá nada de mi corazón hacia él”. Admitió, sin embargo, que cierta indignación entre su familia fue inevitable.

Una de las afirmaciones más contundentes fue la actitud que ella guarda para Residente: “a Residente hay que mirarlo con otros ojos diferentes. Él está haciendo camino, entonces puede ser un mal momento, yo soy defensora número uno de todo el que se equivoca y todo el que le dé palo a mi familia, a mi muchacho, a Carito. Porque uno no sabe que hay interiormente. La persona que se comporta así algo le pica por dentro y no sabemos qué”.

Desde julio de 2022, J Balvin no lanzado ninguna canción, al parecer por dedicarse su nuevo y probablemente más importante proyecto: su hijo Río, quien nació en junio de 2021.

Mira aquí la entrevista: