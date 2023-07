A días que se diera a conocer el fin de la relación entre los cantantes Rauw Alejandro y Rosalía, la modelo Valeria Duque asegura que la noticia que se ha divulgado donde la señalan a ella como la causante de esa ruptura son falsas.

“Todo lo que se está diciendo sobre mí es falso, no tengo ninguna relación con la persona con la que me están vinculando, soy víctima de acusaciones falsas para crear una narrativa mediática que puede destruir reputaciones de varias personas”, comentó la colombiana en un “story” de Instagram.

Asimismo, la exparticipante del programa colombiano ‘Desafío’ comentó que ella conoce quién “inventó y difundió” la información y que tomará medidas legales.

“Ya estoy informada de quién es la persona que inventó y difundió toda la información falsa sobre mí y estoy tomando acciones legales. Mi equipo y yo estamos investigando a profundidad de dónde viene todo esto”, expresó la también entrenadora física.

Además, esta indicó que su conciencia está tranquila y que le entristece ver cómo en las redes sociales cada vez hay más criticas, especialmente entre mujeres.

“Estamos tristemente acostumbrados a la estigmatización, prejuicios y señalamiento de ignorantes con desconocimiento absoluto sobre la vida real de las personas, sin embargo, nunca pensé que una historia producto de la imaginación de alguien pudiera tener tanto alcance”, sostuvo.

Se sabe que la persona que difundió la historia en Twitter lo hizo bajo el usuario @julianagarciaep. Cuando esta se volvió viral, eliminó su cuenta y hasta el momento no se ha vuelto a pronunciar.

"Valeria Duque":

Por este hilo donde una usuaria de Twitter afirma que Rauw y Rosalia terminaron porque él le fue infiel, y aunque no dijo nombres, varios afirman que una de las chicas es Valeria Duque, una influencer colombiana. (El hilo ya fue borrado). pic.twitter.com/7wJSwPffm9 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) July 25, 2023

Sus declaraciones se producen luego que el reguetonero confirmara la separación con la intérprete de “Con Altura” hace unos meses y aclarar que su separación no se debió a una infidelidad o terceras personas.

“Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentar destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”, escribió en sus historias de Instagram.

Mientras, Rosalía también se expresó tras relucir las versiones de infidelidad por parte del exponente urbano carolinense, y negó que esto fuera verdad, es más, halagó a su expareja y pidió respeto por el difícil momento por el que están pasando.

“Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl”, escribió.

“Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido”, añadió a la vez que pidió respeto.