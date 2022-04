El locutor, productor e influencer, Jorge Pabón “Molusco”, sigue tachando metas en su bucket list tras completar esta mañana la carrera Puerto Rico 10k Run sobre el puente Teodoro Moscoso en San Juan.

Para el presentador del espacio “Los Reyes de la Punta”, de la Mega, este es otro logro dentro de la nueva etapa que experimenta en términos de su salud y condición física, la cual ha ido optimizando luego de someterse a una cirugía bariática en mayo del 2021 y continuar bajando peso con un intenso entrenamiento, que él ha documentado en sus redes sociales. Antes de iniciar su preparación para la bariátrica, llegó a pesar 290 libras. Recientemente publicó que pesa 178 libras.

“Lo logreeeeeeeeee corillo!!!!! Hice el 10k del puente Teodoro Moscoso en 1 hora y sin parar”, celebró a través de una publicación en su Instagram.

Compartió con sus seguidores que consideró no hacerlo, porque apenas durmió dos horas después de llegar de República Dominicana al concierto que presentaron anoche Jowell & Randy en el Coliseo de Puerto Rico.

“Cuando sonó el reloj a las 4:24am dije, ‘Que se jo..., vamo’ a darle’, y aquí estoy con mis amigos y panas de las corridas, celebrando el logro. En toda la ruta solo pensaba en mis días de no hacer nada, en lo bien que me siento, en cómo corría y podía seguir con lo poco que dormí, en mis metas, en correr por mí, no por ganarle a nadie, en el paisaje que ayuda grandemente junto con el fresco de la mañana de nuestra isla, Puerto Rico”, relató por escrito.

Agradeció las muestras de apoyo a lo largo del trayecto. “La gente me gritaban mucho motivándome y diciéndome, ‘No te quites jamás, que nos motivas’. Correr con tanta gente que jamás había visto en mi vida fue una de las experiencias más cool, porque todos te hablan como si hablaras con ellos siempre y yo por fin le veo las caras a muchos de los que me siguen y aprecian cada una de las cosas que hacemos”.